https://ukraina.ru/20240519/1055158780.html
В Госдуме прокомментировали массирование налеты украинских БПЛА на Краснодарский край
В Госдуме прокомментировали массирование налеты украинских БПЛА на Краснодарский край - 19.05.2024 Украина.ру
В Госдуме прокомментировали массирование налеты украинских БПЛА на Краснодарский край
Массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения и не смогут нанести серьезный экономический ущерб региону. Об этом РИА Новости 19 мая заявил депутат Государственной думы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
2024-05-19T15:55
2024-05-19T15:55
2024-05-19T15:55
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краснодарский край
госдума
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"Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае - не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьезного экономического ущерба. Мы видим, что наши средства ПВО прекрасно справляются не только с БПЛА, но и с западными ракетами, которые стал использовать противник", - заявил Алтухов.По словам депутата, эти нападки не оказывают влияния ни на линию боевого соприкосновения, ни на обеспечение российских войск.Противнику этими нападками тоже не удастся посеять панику и тревогу среди населения, отметил Алтухов.В ночь на 19 мая силы российской ПВО сбили 57 беспилотников ВСУ над территорией Краснодарского края.
https://ukraina.ru/20240519/1055156218.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, краснодарский край, госдума, нападение, бпла, всу
Новости, краснодарский край, Госдума, нападение, БПЛА, ВСУ
В Госдуме прокомментировали массирование налеты украинских БПЛА на Краснодарский край
Массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения и не смогут нанести серьезный экономический ущерб региону. Об этом РИА Новости 19 мая заявил депутат Государственной думы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
"Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае - не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьезного экономического ущерба. Мы видим, что наши средства ПВО прекрасно справляются не только с БПЛА, но и с западными ракетами, которые стал использовать противник", - заявил Алтухов.
По словам депутата, эти нападки не оказывают влияния ни на линию боевого соприкосновения, ни на обеспечение российских войск.
Противнику этими нападками тоже не удастся посеять панику и тревогу среди населения, отметил Алтухов.
В ночь на 19 мая силы российской ПВО сбили 57 беспилотников ВСУ над территорией Краснодарского края.