Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны - 19.05.2024 Украина.ру
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Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны
Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны - 19.05.2024 Украина.ру
Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны
Из-за конфликта на Украине диалог между Москвой и Парижем становится все более жестоким, что нежелательно для стран, владеющих мощным ядерным оружием массового поражения. Об этом заявил французский журналист Рене Жирар в эфире телеканала TF1
2024-05-19T17:10
2024-05-19T17:10
новости
париж
москва
владимир путин
эммануэль макрон
рене жирар
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"Его (российско-украинский конфликт – Ред.) не надо доводить до мировой войны", — полагает Жирар.В материале французского СМИ отмечается, что обеим сторонам необходимо сделать так, чтобы делались взвешенные заявления.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Макрон назвал слова Путина о возможном применении ядерного оружия неуместным.
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новости, париж, москва, владимир путин, эммануэль макрон, рене жирар
Новости, Париж, Москва, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Рене Жирар

Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны

17:10 19.05.2024
 
© РИА Новости, https://www.president.gov.ua/Макрон, Путин Байден Зеленский коллаж
Макрон, Путин Байден Зеленский коллаж
© РИА Новости, https://www.president.gov.ua/
Читать в
Из-за конфликта на Украине диалог между Москвой и Парижем становится все более жестоким, что нежелательно для стран, владеющих мощным ядерным оружием массового поражения. Об этом заявил французский журналист Рене Жирар в эфире телеканала TF1
"Его (российско-украинский конфликт – Ред.) не надо доводить до мировой войны", — полагает Жирар.
В материале французского СМИ отмечается, что обеим сторонам необходимо сделать так, чтобы делались взвешенные заявления.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Макрон назвал слова Путина о возможном применении ядерного оружия неуместным.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
11 мая, 14:46
"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за УкраиныЕвропа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Об этом 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х
 
НовостиПарижМоскваВладимир ПутинЭммануэль МакронРене Жирар
 
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