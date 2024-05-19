https://ukraina.ru/20240519/1055159761.html

Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны

Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны - 19.05.2024 Украина.ру

Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны

Из-за конфликта на Украине диалог между Москвой и Парижем становится все более жестоким, что нежелательно для стран, владеющих мощным ядерным оружием массового поражения. Об этом заявил французский журналист Рене Жирар в эфире телеканала TF1

2024-05-19T17:10

2024-05-19T17:10

2024-05-19T17:10

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эммануэль макрон

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"Его (российско-украинский конфликт – Ред.) не надо доводить до мировой войны", — полагает Жирар.В материале французского СМИ отмечается, что обеим сторонам необходимо сделать так, чтобы делались взвешенные заявления.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Макрон назвал слова Путина о возможном применении ядерного оружия неуместным.

https://ukraina.ru/20240511/1055011461.html

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новости, париж, москва, владимир путин, эммануэль макрон, рене жирар