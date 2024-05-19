Во Франции призвали Париж и Москву не доводить украинский конфликт до мировой войны
© РИА Новости, https://www.president.gov.ua/Макрон, Путин Байден Зеленский коллаж
© РИА Новости, https://www.president.gov.ua/
Из-за конфликта на Украине диалог между Москвой и Парижем становится все более жестоким, что нежелательно для стран, владеющих мощным ядерным оружием массового поражения. Об этом заявил французский журналист Рене Жирар в эфире телеканала TF1
"Его (российско-украинский конфликт – Ред.) не надо доводить до мировой войны", — полагает Жирар.
В материале французского СМИ отмечается, что обеим сторонам необходимо сделать так, чтобы делались взвешенные заявления.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Макрон назвал слова Путина о возможном применении ядерного оружия неуместным.
11 мая, 14:46"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за УкраиныЕвропа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Об этом 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х