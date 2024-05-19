Владимир Мономах и "золотая осень" Киевской Руси - 19.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240519/1027732170.html
Владимир Мономах и "золотая осень" Киевской Руси
Владимир Мономах и "золотая осень" Киевской Руси - 19.05.2024 Украина.ру
Владимир Мономах и "золотая осень" Киевской Руси
19 мая 1125 года в небольшой церкви на реке Альта неподалёку от города Переяслава в построенной его усилиями церкви скончался великий князь киевский Владимир Мономах
2024-05-19T16:05
2024-05-19T16:05
история
русь
средние века
xii век
история
xi век
князья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/24/1027732417_0:286:800:736_1920x0_80_0_0_49882b683f49bcdfc5e8db64a3858dc7.jpg
Он родился в 1053 году Киеве, но детство его прошло в пограничном городе-крепости Переяславе — русском форпосте на границе Дикого Поля. И года не прошло после его рождения, как умер его дед – Ярослав Мудрый. Другой его великий дед — византийский император Константин IX Мономах умер ещё через год. Через несколько десятилетий его славянского внука — Владимира, также станут звать Мономахом (в переводе с греч. — единоборцем).Отец Владимира — Всеволод Ярославович, после смерти Ярослава Мудрого, уехал княжить в Переяслав. Княжение это было беспокойным — почти каждый год приходили из степи незваные гости: торки, берендеи, печенеги. А в 1055 году на берегах пограничной реки Сулы появились новые неведомые ранее кочевники — половцы.Сами они себя называли кипчаки. Этот народ — осколок могущественного когда-то Тюркского каганата, распространившись из степей современного северо-западного Казахстана за несколько столетий захватил приаральские степи, изгнал печенегов (огузов) из низовьев Сырдарьи, захватил их кочевья, и теперь преследовал в низовьях Волги, Дона, Днепра и Дуная.Тогда, в 1055 году, половецкий хан Болуш увёл свою орду обратно в степь. Но это было затишье перед бурей.В 1061 году (Владимиру тогда было 8 лет), прорвавшись через пограничные городки, другой половецкий хан — Искал — разбил дружину переяславского князя. Кровавым смерчем пронеслись тогда половцы по княжеству, и ушли обратно в степи.Ещё через 7 лет здесь, на Альте в сентябре в большом сражении сошлись объединённые дружины трёх сыновей Ярослава Мудрого — Изяслава, Святослава и Всеволода с одной стороны, и хана Шарукана с другой. И снова русские потерпели поражение. Половцы пошли безнаказанно грабить русские земли, пока 1 ноября 1068 года дядя Владимира князь Святослав Ярославович не разгромил их на восточном рубеже своего Черниговского княжества — реке Снове. Шарукана ему даже удалось пленить, и почти на четверть века после этого половцы масштабных самостоятельных набегов на Русь не делали…Зато делали несамостоятельные, и повинен в том был двоюродный брат Владимира, друг его юности, сын первого победителя половцев — Святослава Ярославича — Олег Святославович, автором "Слова о полку Игореве" прозванный Гореславичем.После распада триумвирата Ярославичей два младших брата Всеволод (отец Владимира Мономаха) и Святослав изгнали старшего Изяслава, а потом сходили походом в северное Полоцкое княжество, впервые наняв в качестве военной силы половецкую орду — тем самым они открыли "ящик Пандоры". В 1076 году молодые князья Владимир Всеволодович и Олег Святославович отправились в совместный поход в помощь союзным полякам против чехов, и в декабре этого же года Святослав скончался.Если бы в русских княжествах существовало наследование княжеских столов от отца к старшему сыну, то Олегу Святославовичу достался бы Чернигов. Но власть передавалась старшему в роду по Лествичному (от слова — лестница) праву, а потому в Чернигове сел княжить отец Владимира — князь Всеволод. Олег должен был получить какое-либо другое княжество. Но дядья не дали ему ничего — он оказался князем-изгоем.Олег бежал в расположенное на Тамани Тмутараканское княжество, откуда вернулся в 1078 году с дружиной двоюродного брата Бориса и половецкой ордой. В августе на реке Сожице эти войска разбили дружину Всеволода Ярославича. Он заперся в Переяславе, который осадили половцы. Олег же с Борисом въехали в Чернигов, где в детинце сели в осаду не пожелавшие им сдаться жители города.Молодой князь Владимир Мономах поспешил к отцу на выручку, смог прорваться через половецкий кордон в Переяслав, после чего Всеволод обратился с просьбой о помощи к брату — вернувшемуся на киевский стол Изяславу.3 октября 1078 года у села Нежатина Нива сошлись рати русских князей с одной стороны, и половцы вместе с тмутараканской ратью — с другой. В результате кровопролитного сражения погибли великий киевский князь Изяслав и тмутараканский князь Борис. Олег бежал. После гибели старшего брата Всеволод Ярославович поднялся на верхнюю ступеньку "лествицы" — сел на киевский стол. Чернигов занял его сын Владимир Мономах, который, при этом, сохранил за собой и Смоленск.В 1093 году умер Всеволод Ярославович. Владимир мог вступить в схватку за киевский стол со своим другим кузеном — Святополком Изяславовичем, но он проявил редкие для средневековых князей человеческие качества — государственное мышление, отсутствие себялюбия и нежелание проливать русскую кровь. Он добровольно уступил великое княжение старшему двоюродному брату, и сконцентрировался на управлении собственными землями.В том же году Олег, узнав, что в Киеве сменился правитель, снова решил попытать счастья, и опять привёл на Русь половцев. Объединённые войска русских князей потерпели поражения, при чём родной брат Владимира — Ростислав Всеволодович, при бегстве утонул в реке Стугне. После 8-дневной осады Чернигова Владимир, жалея простых людей, предложил Олегу замириться, уступил ему и Чернигов, и Рязань, и Муром, а сам уехал в родной его сердцу Переяслав.Половцы, пользуясь моментом, бесчинствовали на русской земле. В 1095 году, не выдержав этого, Владимир, следуя уговорам своих дружинников — Славяты и Ратибора, убил в Переяславе двух переговорщиков — половецких ханов Итлара и Кытана. Он обратился и к Олегу, чтобы тот убил находившегося в тот момент в Чернигове сына Итларя. Однако тот отказался, и тогда Владимир и поддержавший его великий князь Святополк, выступили и против половцев, и против Олега, которого они изгнали из Чернигова за содействия степным захватчикам. Муром занял сын Владимира — Изяслав.В ответ Олег снова в 1096 году привёл половцев на Русь: на правобережье Днепра вторглась орда хана Боняка, а на левобережье — Тугоркана. Тугоркан был убит на реке Трубеж в июле 1096 года. Олег вернул себе Рязань, захватил Ростов и Суздаль. Во время сражения за Муром погиб сын Владимира — Изяслав, приходившегося "Гореславовичу" двоюродным племянником.Казалось бы, после такого Владимир должен был возненавидеть кузена, но он снова проявил невероятные даже для современного политика (особенно для современного политика) государственное мышление и пренебрежение собственными интересами ради общего дела, каковым он считал мир на Русской земле и защиту её от половецких набегов.Он предложил Олегу замириться, а для того — провести съезд князей и утрясти все наследственные дела. Тот сперва заартачился. Святополку с Владимиром пришлось повторять это предложение трижды и принуждать кузена к миру силой. Только после очередного сокрушительного разгрома под Рязанью и бегства к половцам Олег наконец-то согласился "встретиться и поговорить".Встреча произошла в 1097 году в черниговском городке Любече на известном Любечском съезде князей. Казалось бы, Святополк и Владимир нанесли Олегу поражение, а потому могли спокойно обделить его при дележе их общего наследственного "пирога". Но Владимир, чтобы предупредить будущие конфликты, уступил родному брату Олега — Давыду — Чернигов, другому его брату — Ярославу — Рязань, а самому Олегу — Новгород-Северский. Остались за Святославовичами и Муром, и Тмутаракань. Взамен они отказались от притязаний на Киев и великое княжение.Владимиру остались родной Переяслав, Смоленск и Ростовская земля. Сын его — Мстислав, оставался княжить в Новгороде. Святополк потом попытался было заменить его на собственного отпрыска, но этому воспротивились сами новгородцы.Воспользовавшись воцарившимся в конце концов между князьями относительным миром в 1101 году Владимир Мономах, Олег и Давыд Святославовичи заключили мирное соглашение с половцами. Но с точки зрения степняков, мир означал отсутствие только крупных набегов, и совершенно не исключал мелкие. Два года спустя сам же Владимир Мономах на Долобском съезде предложил русским князьям нарушить мирный договор первыми.Он призвал не ждать, пока половцы на них нападут, а самим атаковать их весной, когда кони кочевников и они сами слабы после зимовок. Предложил нападать на них на их кочевьях и стойбищах — у них дома. Олег Святославович не поддержал своего двоюродного брата, но хотя бы не мешал.Первый же поход 1103 года обернулся для половцев страшным разгромом — 4 апреля в сражении на реке Сутени (современная Запорожская область) они потеряли 20 ханов, множество людей, скота и лошадей. Ответный поход ханов Боняка, Шарукана и Сугры в 1107 году обернулся сокрушительным для них разгромом на реке Суле в районе крепости Лубны. В этот раз "Гореславович" уже поддержал Владимира — от Сулы половцы могли пойти и на его Чернигов.Русские князья ответили новым весенним походом. В 1111 году на реке Салнице в районе современного города Изюм половцы снова понесли огромные потери.Ответный поход 1113 года Владимиру вновь помогал отражать Олег и прочие Святославовичи. В том же году умер их двоюродный брат Святополк, и на киевский престол наконец взошёл Мономах.Его великой княжение стало последним расцветом, своеобразной "золотой осенью" средневековой Руси. Больше десятилетия три четверти её земель управлялись им самим и его сыновьями. Повсюду строились церкви, возводились крепости. Тогда же была возведена первая русская каменная крепость в Старой Ладоге. В Киеве возвели очень дорогое и сложное по тем временам строение — мост через Днепр.В 1116 году сын Владимира — Ярополк снова пошёл в степь с большой дружиной и нанёс половцам такое серьёзное поражение, что 45 тысяч вместе с ханом Атраком ушли на службу к грузинскому царю Давиду Строителю. Олег "Гореславович" умер за год до этого успеха русского оружия.Своим потомкам Мономах оставил "Поучение":"Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по евангельскому слову, "очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех". Избавляйте обижаемого, давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу. Приходите да соединимся, — говорит Господь. — Если будут грехи ваши как обагренные, — как снег обелю их", и прочее. "Воссияет весна поста и цветок покаяния; очистим себя, братья, от всякой крови телесной и душевной. Взывая к Светодавцу, скажем: "Слава тебе, Человеколюбец!"".
https://ukraina.ru/20240220/1053378564.html
https://ukraina.ru/20240220/1053422728.html
https://ukraina.ru/20200409/1027341759.html
https://ukraina.ru/20240326/1027172551.html
https://ukraina.ru/20140617/1009508832.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/24/1027732417_0:211:800:811_1920x0_80_0_0_b9edba8516eca4f4012649e66d53b85f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, русь, средние века, xii век, xi век, князья
История, Русь, средние века, XII век, История, XI век, князья

Владимир Мономах и "золотая осень" Киевской Руси

16:05 19.05.2024
 
© Public domainВеликий князь Владимир Всеволодович Мономах
Великий князь Владимир Всеволодович Мономах
© Public domain
Читать в
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
19 мая 1125 года в небольшой церкви на реке Альта неподалёку от города Переяслава в построенной его усилиями церкви скончался великий князь киевский Владимир Мономах
Он родился в 1053 году Киеве, но детство его прошло в пограничном городе-крепости Переяславе — русском форпосте на границе Дикого Поля. И года не прошло после его рождения, как умер его дед – Ярослав Мудрый. Другой его великий дед — византийский император Константин IX Мономах умер ещё через год. Через несколько десятилетий его славянского внука — Владимира, также станут звать Мономахом (в переводе с греч. — единоборцем).
Отец Владимира — Всеволод Ярославович, после смерти Ярослава Мудрого, уехал княжить в Переяслав. Княжение это было беспокойным — почти каждый год приходили из степи незваные гости: торки, берендеи, печенеги. А в 1055 году на берегах пограничной реки Сулы появились новые неведомые ранее кочевники — половцы.
Сами они себя называли кипчаки. Этот народ — осколок могущественного когда-то Тюркского каганата, распространившись из степей современного северо-западного Казахстана за несколько столетий захватил приаральские степи, изгнал печенегов (огузов) из низовьев Сырдарьи, захватил их кочевья, и теперь преследовал в низовьях Волги, Дона, Днепра и Дуная.
Тогда, в 1055 году, половецкий хан Болуш увёл свою орду обратно в степь. Но это было затишье перед бурей.
Ярослав Мудрый в Сумах
20 февраля, 08:00История
Ярослав Мудрый: расцвет Киевской Руси Древнерусские князья в основной своей массе были людьми нерядовыми по своим личным качествам – удержать княжеский, тем более – великокняжеский престол было не так уж просто. Но только двое из них получили признание благодаря большому уму – Ярослав Осмомысл Галицкий и Ярослав Мудрый. 20 февраля исполнилось 970 лет со дня смерти последнего
В 1061 году (Владимиру тогда было 8 лет), прорвавшись через пограничные городки, другой половецкий хан — Искал — разбил дружину переяславского князя. Кровавым смерчем пронеслись тогда половцы по княжеству, и ушли обратно в степи.
Ещё через 7 лет здесь, на Альте в сентябре в большом сражении сошлись объединённые дружины трёх сыновей Ярослава Мудрого — Изяслава, Святослава и Всеволода с одной стороны, и хана Шарукана с другой. И снова русские потерпели поражение. Половцы пошли безнаказанно грабить русские земли, пока 1 ноября 1068 года дядя Владимира князь Святослав Ярославович не разгромил их на восточном рубеже своего Черниговского княжества — реке Снове. Шарукана ему даже удалось пленить, и почти на четверть века после этого половцы масштабных самостоятельных набегов на Русь не делали…
Зато делали несамостоятельные, и повинен в том был двоюродный брат Владимира, друг его юности, сын первого победителя половцев — Святослава Ярославича — Олег Святославович, автором "Слова о полку Игореве" прозванный Гореславичем.
После распада триумвирата Ярославичей два младших брата Всеволод (отец Владимира Мономаха) и Святослав изгнали старшего Изяслава, а потом сходили походом в северное Полоцкое княжество, впервые наняв в качестве военной силы половецкую орду — тем самым они открыли "ящик Пандоры". В 1076 году молодые князья Владимир Всеволодович и Олег Святославович отправились в совместный поход в помощь союзным полякам против чехов, и в декабре этого же года Святослав скончался.
Если бы в русских княжествах существовало наследование княжеских столов от отца к старшему сыну, то Олегу Святославовичу достался бы Чернигов. Но власть передавалась старшему в роду по Лествичному (от слова — лестница) праву, а потому в Чернигове сел княжить отец Владимира — князь Всеволод. Олег должен был получить какое-либо другое княжество. Но дядья не дали ему ничего — он оказался князем-изгоем.
Миниатюра Битва князя Святослава с хазарами - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 15:56История
Русь 1000 лет назад: раздел по Днепру и "кавказская" дружина в ЧерниговеВ 1024 году при селении Листвене близ Чернигова произошло завершающее сражение междоусобицы, разразившейся между сыновьями Владимира Крестителя, после его смерти. Противостояли друг-другу дружины новгородского князя Ярослава (сейчас исполняется 970 лет со дня его смерти) и обосновавшегося в Чернигове князя Мстислава (Храброго или Лютого)
Олег бежал в расположенное на Тамани Тмутараканское княжество, откуда вернулся в 1078 году с дружиной двоюродного брата Бориса и половецкой ордой. В августе на реке Сожице эти войска разбили дружину Всеволода Ярославича. Он заперся в Переяславе, который осадили половцы. Олег же с Борисом въехали в Чернигов, где в детинце сели в осаду не пожелавшие им сдаться жители города.
Молодой князь Владимир Мономах поспешил к отцу на выручку, смог прорваться через половецкий кордон в Переяслав, после чего Всеволод обратился с просьбой о помощи к брату — вернувшемуся на киевский стол Изяславу.
3 октября 1078 года у села Нежатина Нива сошлись рати русских князей с одной стороны, и половцы вместе с тмутараканской ратью — с другой. В результате кровопролитного сражения погибли великий киевский князь Изяслав и тмутараканский князь Борис. Олег бежал. После гибели старшего брата Всеволод Ярославович поднялся на верхнюю ступеньку "лествицы" — сел на киевский стол. Чернигов занял его сын Владимир Мономах, который, при этом, сохранил за собой и Смоленск.
В 1093 году умер Всеволод Ярославович. Владимир мог вступить в схватку за киевский стол со своим другим кузеном — Святополком Изяславовичем, но он проявил редкие для средневековых князей человеческие качества — государственное мышление, отсутствие себялюбия и нежелание проливать русскую кровь. Он добровольно уступил великое княжение старшему двоюродному брату, и сконцентрировался на управлении собственными землями.
В том же году Олег, узнав, что в Киеве сменился правитель, снова решил попытать счастья, и опять привёл на Русь половцев. Объединённые войска русских князей потерпели поражения, при чём родной брат Владимира — Ростислав Всеволодович, при бегстве утонул в реке Стугне. После 8-дневной осады Чернигова Владимир, жалея простых людей, предложил Олегу замириться, уступил ему и Чернигов, и Рязань, и Муром, а сам уехал в родной его сердцу Переяслав.
9 апреля 2020, 14:14
Как печенеги и половцы Русь терзалиНа селекторном совещании по борьбе с коронавирусной инфекцией президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия справятся с нею также, как за тысячу лет справлялись с иными напастями. «И печенеги ее терзали, и половцы... - Победим и эту заразу» - резюмировал глава государства.
Половцы, пользуясь моментом, бесчинствовали на русской земле. В 1095 году, не выдержав этого, Владимир, следуя уговорам своих дружинников — Славяты и Ратибора, убил в Переяславе двух переговорщиков — половецких ханов Итлара и Кытана. Он обратился и к Олегу, чтобы тот убил находившегося в тот момент в Чернигове сына Итларя. Однако тот отказался, и тогда Владимир и поддержавший его великий князь Святополк, выступили и против половцев, и против Олега, которого они изгнали из Чернигова за содействия степным захватчикам. Муром занял сын Владимира — Изяслав.
В ответ Олег снова в 1096 году привёл половцев на Русь: на правобережье Днепра вторглась орда хана Боняка, а на левобережье — Тугоркана. Тугоркан был убит на реке Трубеж в июле 1096 года. Олег вернул себе Рязань, захватил Ростов и Суздаль. Во время сражения за Муром погиб сын Владимира — Изяслав, приходившегося "Гореславовичу" двоюродным племянником.
Казалось бы, после такого Владимир должен был возненавидеть кузена, но он снова проявил невероятные даже для современного политика (особенно для современного политика) государственное мышление и пренебрежение собственными интересами ради общего дела, каковым он считал мир на Русской земле и защиту её от половецких набегов.
Он предложил Олегу замириться, а для того — провести съезд князей и утрясти все наследственные дела. Тот сперва заартачился. Святополку с Владимиром пришлось повторять это предложение трижды и принуждать кузена к миру силой. Только после очередного сокрушительного разгрома под Рязанью и бегства к половцам Олег наконец-то согласился "встретиться и поговорить".
Встреча произошла в 1097 году в черниговском городке Любече на известном Любечском съезде князей. Казалось бы, Святополк и Владимир нанесли Олегу поражение, а потому могли спокойно обделить его при дележе их общего наследственного "пирога". Но Владимир, чтобы предупредить будущие конфликты, уступил родному брату Олега — Давыду — Чернигов, другому его брату — Ярославу — Рязань, а самому Олегу — Новгород-Северский. Остались за Святославовичами и Муром, и Тмутаракань. Взамен они отказались от притязаний на Киев и великое княжение.
26 марта, 08:00История
1185: фальстарт князя Игоря835 лет назад Великая степь у порога русского дома дышала тревогой — кочующие в «предместьях» владений Черниговского, Киевского, Северского, Рязанского князей половецкие племена, знали, что спокойной жизни им ждать не придется, и как только степь зазеленеет свежими травами, русы отправятся на них в большой поход
Владимиру остались родной Переяслав, Смоленск и Ростовская земля. Сын его — Мстислав, оставался княжить в Новгороде. Святополк потом попытался было заменить его на собственного отпрыска, но этому воспротивились сами новгородцы.
Воспользовавшись воцарившимся в конце концов между князьями относительным миром в 1101 году Владимир Мономах, Олег и Давыд Святославовичи заключили мирное соглашение с половцами. Но с точки зрения степняков, мир означал отсутствие только крупных набегов, и совершенно не исключал мелкие. Два года спустя сам же Владимир Мономах на Долобском съезде предложил русским князьям нарушить мирный договор первыми.
Он призвал не ждать, пока половцы на них нападут, а самим атаковать их весной, когда кони кочевников и они сами слабы после зимовок. Предложил нападать на них на их кочевьях и стойбищах — у них дома. Олег Святославович не поддержал своего двоюродного брата, но хотя бы не мешал.
Первый же поход 1103 года обернулся для половцев страшным разгромом — 4 апреля в сражении на реке Сутени (современная Запорожская область) они потеряли 20 ханов, множество людей, скота и лошадей. Ответный поход ханов Боняка, Шарукана и Сугры в 1107 году обернулся сокрушительным для них разгромом на реке Суле в районе крепости Лубны. В этот раз "Гореславович" уже поддержал Владимира — от Сулы половцы могли пойти и на его Чернигов.
Русские князья ответили новым весенним походом. В 1111 году на реке Салнице в районе современного города Изюм половцы снова понесли огромные потери.
Ответный поход 1113 года Владимиру вновь помогал отражать Олег и прочие Святославовичи. В том же году умер их двоюродный брат Святополк, и на киевский престол наконец взошёл Мономах.
Миниатюра Битва князя Святослава с хазарами - РИА Новости, 1920, 17.06.2014
17 июня 2014, 15:45
Почему рухнула Киевская РусьСпециально для украинского издания "Сегодня" Олесь Бузина окунулся в историю Киевской Руси и назвал причины ее упадка.
Его великой княжение стало последним расцветом, своеобразной "золотой осенью" средневековой Руси. Больше десятилетия три четверти её земель управлялись им самим и его сыновьями. Повсюду строились церкви, возводились крепости. Тогда же была возведена первая русская каменная крепость в Старой Ладоге. В Киеве возвели очень дорогое и сложное по тем временам строение — мост через Днепр.
В 1116 году сын Владимира — Ярополк снова пошёл в степь с большой дружиной и нанёс половцам такое серьёзное поражение, что 45 тысяч вместе с ханом Атраком ушли на службу к грузинскому царю Давиду Строителю. Олег "Гореславович" умер за год до этого успеха русского оружия.
Своим потомкам Мономах оставил "Поучение":
"Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по евангельскому слову, "очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех". Избавляйте обижаемого, давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу. Приходите да соединимся, — говорит Господь. — Если будут грехи ваши как обагренные, — как снег обелю их", и прочее. "Воссияет весна поста и цветок покаяния; очистим себя, братья, от всякой крови телесной и душевной. Взывая к Светодавцу, скажем: "Слава тебе, Человеколюбец!"".
 
ИсторияИсторияРусьсредние векаXII векXI веккнязья
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Во Львовской области ВС России уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию
15:55В Госдуме прокомментировали массирование налеты украинских БПЛА на Краснодарский край
15:25Sohu: Зеленский смирился с ситуацией под Харьковом и бросается оборонять Киев
14:51Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой
14:32Лавров: Киеву пора признать реалии на земле, а Западу - перестать приносить Украину в жертву
13:32Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты
13:24Почему США перестали быть дойной коровой, а Европа разворачивается в сторону России – Ищенко
13:19"Моя мама – красавичка!" Жизнь в Донбассе возрождается и продолжается
13:15Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая
13:04Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию
12:07Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России
12:00Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов
11:42В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура
11:13Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение
10:55Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине
10:39Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины
10:04За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ
09:43Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации
09:41Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая
09:23Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
Лента новостейМолния