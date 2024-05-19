В Иране совершил жесткую посадку вертолет, на борту которого находился президент Раиси - 19.05.2024 Украина.ру
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В Иране совершил жесткую посадку вертолет, на борту которого находился президент Раиси
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, на борту которого находился президент Раиси - 19.05.2024 Украина.ру
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, на борту которого находился президент Раиси
Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Об этом 19 мая сообщили иранские СМИ
2024-05-19T17:26
2024-05-19T17:26
новости
иран
irna
президент
вертолеты
авария
спасатель
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Авария произошла, когда президент возвращался из района Хода Афанин в иранской провинции Восточный Ажербайджан, где он присутствовал на церемонии открытия плотины на азербайджанско-иранской границе.По информации СМИ, некоторые люди из окружения президента связались с командным центром. Это позволяет предполагать, что в результате аварии обошлось без жертв.Вместе с президентом в вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Два вертолета, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно приземились.В район аварии прилетел вертолет со спасателями, но не мог приземлиться из-за тумана, сообщило агентство IRNA.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иран, irna, президент, вертолеты, авария, спасатель
Новости, Иран, IRNA, президент, вертолеты, авария, спасатель

В Иране совершил жесткую посадку вертолет, на борту которого находился президент Раиси

17:26 19.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
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Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Об этом 19 мая сообщили иранские СМИ
Авария произошла, когда президент возвращался из района Хода Афанин в иранской провинции Восточный Ажербайджан, где он присутствовал на церемонии открытия плотины на азербайджанско-иранской границе.
По информации СМИ, некоторые люди из окружения президента связались с командным центром. Это позволяет предполагать, что в результате аварии обошлось без жертв.
Вместе с президентом в вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Два вертолета, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно приземились.
В район аварии прилетел вертолет со спасателями, но не мог приземлиться из-за тумана, сообщило агентство IRNA.
Каринэ Геворгян интервью
20 апреля, 13:59
Каринэ Геворгян: Иран прикроет России "спину" в Закавказье, пока она занята на УкраинеПочему Россия на самом деле вывела миротворцев из Карабаха, а Иран не обвинил Израиль в атаке?
 
НовостиИранIRNAпрезидентвертолетыаварияспасатель
 
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