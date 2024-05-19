https://ukraina.ru/20240519/1055157425.html

Почему США перестали быть дойной коровой, а Европа разворачивается в сторону России – Ищенко

Почему США перестали быть дойной коровой, а Европа разворачивается в сторону России – Ищенко - 19.05.2024 Украина.ру

Почему США перестали быть дойной коровой, а Европа разворачивается в сторону России – Ищенко

Недавно опубликованные данные исследования "Индекс восприятия демократии", проведённого западным фондом "Альянс демократий", который возглавляет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, показали, что США неумолимо теряют популярность по всему миру. Такие тенденции сильны и в исламском обществе, и в европейских странах

2024-05-19T13:24

2024-05-19T13:24

2024-05-19T13:24

видео

ростислав ищенко

россия

китай

нато

ес

израиль

рынок

финансы

дональд трамп

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, почему так происходит и к чему это может привести.

россия

китай

израиль

швейцария

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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