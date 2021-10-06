Проект «Анти-Россия» на Украине начинает разваливаться из-за глупости и жадности политического руководства этой страны, однако это может подтолкнуть Украину к войне с Россией. Об этом сказал в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков

Лавров жестко ответил на заявление Зеленского о войне с Россией © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По его мнению, напоследок они могут инициировать военный конфликт, чтобы «напакостить» России.

«Они могут вкачивать туда сколько угодно денег, но ситуация не изменится. А раз так — то когда поймут американцы, что Украина неизбежно разваливается, когда просто некому будет уже содержать ее как Анти-Россию, в качестве последней попытки напакостить России американцы могут подтолкнуть украинскую хунту на войну против России, гарантируя этой хунте, что после разгрома их обязательно спасут», — заявил Сивков.

Сивков указал, что украинским властям тоже было бы выгодно развязать войну, чтобы получить «статус мученика за европейские ценности против "зверской России"», поэтому они тоже готовы толкнуть украинский народ на войну с русским народом.

Он отметил, что народ Украины может остановить эту войну — например, перейдя на сторону РФ, если война будет развязана.

Полностью интервью можно прочитать здесь.