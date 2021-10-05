Европа в нынешнем положении, как и США, не готовы к открытому военному конфликту Украины с Россией. Но украинская элита можеит спровоцировать такой конфликт в ближайшем будущем, считает доктор военных наук Константин Сивков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Сивков: Военные ВСУ перейдут на сторону ЛДНР в случае обострения в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов — Константин, на днях стало известно, что Европейский Союз хочет создать некую военно-консультативную учебную миссию на Украине. Чем опасна эта миссия, и для чего эта миссия понадобилась Европейскому Союзу на территории Украины?

— Сегодня Соединенные Штаты Америки уходят из всех традиционных зон своего влияния. В том числе они ослабляют свое присутствие на Украине. В этих условиях вместо США начинают заменять другие центры силы. В Сирии это Турция, которая уже устами президента Эрдогана вежливо просит США убраться оттуда. Турция претендует и заместит США в Афганистане. В Европе, на Украине, по всей видимости, Европейский Союз тоже начинает воспринимать себя как самостоятельную силу и ориентируется на то, чтобы как-то потихонечку потеснить США.

Надо понимать, что это отнюдь не быстрый процесс. Возможно один из предварительных шагов — это как раз создание этой группы консультантов. Но это не войска, это надо четко понимать — это группа консультантов, которые дополняют и отчасти замещают те консультативные группы, которые там существуют со стороны США.

— Или со стороны Великобритании. Мы знаем, что в Украине есть тренировочные базы. Стоит России, опасаться этой миссии? Ведь следом могут приехать какие-то военные инструкторы, которые будут обучать украинских солдат, и уровень армии соответственно повысится, а, следовательно, повысится и угроза с этой стороны для России?

— Если говорить об обучении украинской армии, и расчетов на то, что она как-то повысит свою боеспособность, то для этого нет никаких оснований, опасений для нашей страны с этой точки зрения тоже нет. Потому что опыт Афганистана, Ирака, других точек, той же самой Сирии показал, что военная теория, тактика западных школ, уступает очень серьезно тем подходам, которые применяются в Российской армии и достались нам в наследство от Советского Союза. Западные приемы в сфере оперативного искусства, стратегии и тактики — это шаг назад в деле подготовки войск.

Второй момент заключается в том, что исход боевых действий определяется моральным духом войск и готовностью сражаться и умирать. А это достигается в первую очередь за счет идейной убежденности в том, что солдаты умирают и готовы сражаться за какую-то высокую идею. Вот даже песня есть — «за идею умереть не страшно». А за пачку долларов умереть страшно, потому что куда потом пойдут эти доллары, кому они будут нужны? Погибшим они будут не нужны.

Военный эксперт рассказал, в чем Россия пока уступает США и какое у нее слабое место © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанк

Мы можем ругать нашу Россию, там тоже своих проблем хватает, но такого не допускалось. Когда за период с 2015 по 2017 год на Украине были уничтожены не танковыми ударами, не бомбежками с воздуха, а простым разворовыванием ключевые предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Это Николаевский судостроительный завод, который полностью прекратил свое существование. А ведь этот завод мог производить всю линейку кораблей — от больших сухогрузов и танкеров, за что получали большие деньги, до авианосцев, крейсеров и легких кораблей. Всю линейку! Там было все! На Украине это предпочли разворовать, засунуть деньги в карман и отвезти их за рубеж, но не развивать это предприятие.

Это «Южмаш», ракетная отрасль Украины, которая тоже могла производить всю линейку, начиная от тактических до космических ракет, включая межконтинентальные баллистические ракеты, которые Украина производила для Советского Союза. Это КБ Антонова, которое производило уникальнейшие в мире, до сих пор никем не достигнутые по техническим харатеристикам самолеты «Мрия Ан-225» грузоподъемностью до 250 тонн, таких больше нет в мире самолетов. И в ближайшей перспективе даже не предвидится. Поэтому «КБ Антонова», если бы ему поставили задачу, смогло бы производить всю линейку и боевых, и гражданских, и транспортных самолетов. Ничего этого не произошло.

У нас «КБ Сухого» в России начали производить пусть плохонькие, пусть во взаимодействии с иностранцами, но «Сухой суперджет-100». У нас яковлевские пошли МС-21. На Украине нет этого ничего, я уж не говорю о той линейке боевых самолетов, которые сейчас находятся на самых передовых рубежах, которые производят то же самое «КБ Сухого». В Украине всё это уничтожено.

Поэтому разговоры о том, что Украина готова воевать с Россией, несерьезны. Чем? Жизнями своих солдат? И молодежь это прекрасно понимает. Поэтому украинская армия отчетливо понимает, что их готовят в случае войны с Россией на убой. И умирать за то, чтобы какие-то ринаты, порошенки и коломойскиие лишний раз себе положили несколько миллионов долларов в карман, никто не захочет. Как и умирать ради безумных бандеровских идей?

Кстати, сегодняшняя украинская жизнь показала наглядно всему украинскому народу, чем была Украина в составе Советского Союза, вместе с Россией. Какой она была, и какой она стала, когда власть на Украине получили бандеровцы, против которых сражались в свое время наши органы внутренней безопасности — НКВД, потом МВД на Украине в свое время, в пятидесятые годы. Вот разница. И люди прекрасно понимают, что сотрудники НКВД-МВД, воюя с бандеровцами, вернее их наследники, совершали великое дело, избавляя Украину от этой нечисти, которая сейчас ее фактически полностью и уничтожила. И сегодняшние украинские политики уже официально об этом говорят, что страна стоит на пороге распада, и люди это понимают.

Поэтому будут, конечно, отдельные части подразделения, возглавляемые конченными отморозками, которые будут бросаться в бой против российской армии. Но в своей массе украинские вооруженные силы перейдут на сторону России, или дезертируют, нежели начнут полномасштабную серьезную войну. Украинцы — это наши, славяне, их называют «малороссы», но по сути дела, это все одни, мы, русские. Мы все русские. И поэтому эту кровь, зов крови, все прекрасно помнят.

А что касается этих нелюдей, этих манкуртов — ну что ж, я думаю, что вооруженные силы Украины их будут истреблять сами, даже без помощи России. Попросту говоря, если начнется война между Россией и Украиной, большая часть украинских войск вероятнее всего развернет оружие против властей и против тех бандитов из числа нацистов, которые сегодня беснуются в Украине.

— Исходя из вашего ответа, я чувствую, что вы не отрицаете, что военный конфликт между Россией и Украиной может начаться. Где предположительно это может произойти, какие провокации может сделать украинское руководство для того, чтобы России пришлось ввести войска на территорию Украины?

— На мой взгляд, военный конфликт может развиваться следующим образом. Под давлением Турции, США и Евросоюза украинское руководство решится на проведение антитеррористической операции против Донецкой и Луганской народных республик. Ну, она так будет называться.

Создав огромный перевес в силах на очень узких направлениях удара, они, возможно, смогут прорвать оборону этих республик. После чего начнется продвижение войск в глубину этих республик, с выходом на российскую границу с целью отсечения. При этом на захваченных территориях будут проводиться, что и происходило раньше, плановые зачистки с тотальным уничтожением мирного населения, нанесением ударов по мирным городам и селам с помощью реактивных систем залпового огня.

В этих условиях российское руководство окажется перед дилеммой. Либо признать гибель Донецкой и Луганской народных республик и в нынешних российских условиях это может привести к серьезным внутренним социальным потрясениям, либо начать боевые действия по защите ДНР-ЛНР с перспективой продвижения далее.

Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина все же вернет себе ядерное оружие © РИА Новости, Владимир Трефилов

И затем объединенная российско-украинская группировка двинется вглубь страны. Причем первым эшелоном будет идти украинская армия, а ее будут поддерживать с воздуха российская авиация. И эта украинская армия возьмет Киев, и выйдет к западным границам Украины на границу с Приднестровско-Молдавской республикой, тем самым ее демонтирует.

Ну, американские базы, которые сунулись на территорию Украины — их, скорее, попросят оттуда уйти. Американских войск там нет, там имеется определенный контингент, который обеспечивает работу этих пунктов, даже не баз США. Там имеется что-то такое, не являющееся легальным присутствием американских войск на этой территории.

Поэтому эти формирования не вступают с в бой, их попросят покинуть эти территории, что им и придется сделать. Таким образом Украина будет освобождена. Но по моему твердому убеждению западные территории Украины, которые всегда тяготели к Западу, к Польше — их надо оставить независимыми. Пусть присоединяются, к кому хотят.

То есть надо действовать так, чтобы это устраивало большинство населения. Большинство населения — это территории, которые тяготеют к России, это территории Новороссии. Это высокотехнологические области — Одесса, Харьковщина, Днепропетровщина, Киев — везде, где есть преимущественно русскоязычное население. А вот западные регионы, которые были присоединены к Украине по итогам Великой Отечественной войны, и предшествующих лет (1939-1940 г.г.), когда был раздел Польши, то эти территории могут оставаться независимыми. Я думаю, что если они так хотят быть независимыми — пусть будут независимыми. Пусть присоединяться к Польше, там польские паны им объяснят, кто они такие и где их место. Пусть присоединяются куда угодно, пусть идут в Европу.

— Как вы считаете, американцы знают о таком сценарии? Они убеждены, что юго-восток точно войдет в состав России, и в целом им невыгодна эта война. Получается так?

— Американцам нужно иметь вот в этом районе Антироссию в лице Украины. Но сейчас ситуация подходит к такому рубежу, когда эта Антироссия начинает просто разваливаться, именно в силу глупости, жадности политического руководства этой страны. И американцы с этим сделать ничего не могут, как они ничего не смогли сделать с жадностью и вороватостью Арефа Гани в Афганистане и его камарильи, который набил деньгами вертолет и улетел тз Афганистана.

Точно также они не могут справиться и с этой публикой. Они могут вкачивать туда сколько угодно денег, но ситуация не изменится. А раз так — то когда поймут американцы, что Украина неизбежно разваливается, когда просто некому будет уже содержать ее как Антироссию, в качестве последней попытки напакостить России американцы могут подтолкнуть украинскую хунту на войну против России, гарантируя этой хунте, что после разгрома их обязательно спасут.

Нужна война с Россией и нынешней украинской хунте, в условиях, когда действительно наступает полный крах, и дело идет к развалу страны, об этом уже говорят открыто украинские политологи. Хунта, хлопнув крепко дверью, может начать войну, чтобы получить статус мученика за европейские ценности против "зверской России". Поэтому толкнуть украинский народ на войну с Россией, с русским народом — с удовольствием они это сделают. Интересно это европейцам, по тем же самым основаниям, что и американцам. Поэтому да, вероятность того, что они могут на это дело пойти, высока.

Но речь о том, что есть один фактор, который серьезно может остудить пыл украинских политиков — это фактор Афганистана. Может быть, там особо приближенные к Штатам и Европе такие как Порошенко, США и вывезут, а вот всех остальных могут бросить, и бежать им будет некуда. Их найдут и уничтожат. Некуда будет бежать и тем, которые стоят ниже в иерархии — чиновничество даже высокого ранга, не высшего, а высокого ранга, среднего, и тем более низкого. Крепко придется задуматься рядовым членам всех этих партий националистических — им тоже бежать будет некуда.

И поэтому этот фактор, особенно картины цепляющихся за шасси американских взлетающих самолетов афганцев, коллаборационистов, предателей своего народа, падающих на землю с большой высоты, разбивающихся, наглядно показывает, как американцы и европейцы относятся к своим коллаборационистам, к своим пособникам из числа местного населения. Они их считают просто-напросто расходным материалом, который использовали, а потом можно выбросить и забыть.

И они, эти люди, могут остановить эту войну. А если она будет развязана, то поспособствовать быстрейшему завершению путем перехода на сторону России, что должно, по их мнению, способствовать их прощению. Ну, в принципе, мы ж не талибы, поэтому российский народ может их простить, особенно, если они в критическое время займут правильную позицию, славянскую позицию русскую позицию. И тогда Украина станет нормальным государством.

— Как вы считаете, есть ли предпосылки, что все это может произойти уже в этом году?

— Вы знаете, я считаю, что в этом году вероятность такого развития ситуации очень невелика. Причин тут несколько. Дело заключается в том, что, во-первых, в настоящее время США и Европа пока еще не готова к серьезному противостоянию с Россией, они еще находятся в состоянии шока после Афганистана, у них еще нет явного сценария.

Во-вторых, центр тяжести и центр внимания Штатов переносится на Тихий океан. В Тихом и Индийском океане им нужно сейчас закреплять и создавать блок AUKUS, и второй блок, который пока еще простос сообщество четырех государств — Япония, Южная Корея, США и Индия. Их надо тоже превращать в какой-то блок, потому что Индия пока там занимает такую позицию двойственную, она все-таки традиционный союзник России, и в этих условиях входить в антироссийский блок для нее сложно.

С другой стороны, внутри Соединенных Штатов Америки тоже зреют очень серьезные социальные процессы, серьезные разломы, связанные с откровенно антиамериканским курсом Байдена. В Европе ситуация тоже очень сложная. Раскол между Европой и США после создания AUKUS, и того, как американцы внаглую совершенно унизили и опустили, по-другому нельзя сказать, Францию, конечно, раскол между атлантическим блоком — это Лондон, Вашингтон и Евросоюз, где ядром является ось Берлин-Париж, он очень серьезный.

К тому же в Париже, в Берлине ожидаются в ближайшее время выборы. На этих выборах значительная часть кандидатов, тех, которые имеют большие шансы на успех, на победу, они занимают в значительной степени пророссийские позиции И даже есть политическое движение, которое набирает силу в Германии, «Альтернатива для Германии» — просто откровенно пророссийская, выступает за союз с Россией.

В этих условиях начинать какие-то серьезные боевые действия против России, с участием России, на территории Украины очень опасно. Шансов на успех у таких действий в Европе очень мало, а вот в случае поражения политические элиты, которые развяжут такой конфликт, могут уйти с исторической арены. И они это тоже хорошо понимают.

Поэтому я оцениваю вероятность такого конфликта в ближайшей перспективе как низкую. Но в 2022 году, вероятность такого развития ситуации, когда Украина предпримет военные действия на юго-востоке, против ЛДНР — будет достаточно высока.