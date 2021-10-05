Умерло животное в ночь на 28 сентября на территории своего вольера. Обнаружившие его сотрудники обратились в Тернопольскую городскую больницу ветмедицины. В ходе вскрытия специалисты заподозрили у копытного сибирскую язву, которая позже подтвердилась лабораторным путем.
«Труп пони подвергнут изъятию методом сжигания, о чем составлен соответствующий акт и проведена фотосъемка. Перегоревшие останки захоронены, а место захоронения и транспорт, которым перевозился труп были подвергнуты дезинфекции», — говорится в сообщении ветеринарной службы.
Тернопольский зооуголок расположен в парке «Топильче», обитателями являются около ста животных, наблюдать за которыми люди могут через заборы. После известия о смерти пони ветеринары объявили в зооуголке карантин и начали экстренно вакцинировать животных от сибирской язвы.
Однако спокойствия горожанам это не прибавило, так как в воскресенье, 3 октября, из вольеров сбежали два буйвола и один пони, они разгуливали по городу уже после того, как предположительно контактировали с погибшим животным.