В тернопольском зооуголке от сибирской язвы умер пони. Инфицирование именно этой бактерией уже подтвердили ветеринары. Об этом стало известно 5 октября из материала Нealthy.24tv.ua

Умерло животное в ночь на 28 сентября на территории своего вольера. Обнаружившие его сотрудники обратились в Тернопольскую городскую больницу ветмедицины. В ходе вскрытия специалисты заподозрили у копытного сибирскую язву, которая позже подтвердилась лабораторным путем.

«Труп пони подвергнут изъятию методом сжигания, о чем составлен соответствующий акт и проведена фотосъемка. Перегоревшие останки захоронены, а место захоронения и транспорт, которым перевозился труп были подвергнуты дезинфекции», — говорится в сообщении ветеринарной службы.

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Однако спокойствия горожанам это не прибавило, так как в воскресенье, 3 октября, из вольеров сбежали два буйвола и один пони, они разгуливали по городу уже после того, как предположительно контактировали с погибшим животным.