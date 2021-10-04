В конце октября на украинском канале СТБ стартует 10-й сезон шоу «Україна має талант», но уже на этапе кастинга один из участников сумел шокировать судей. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба канала

«Досье Пандоры»: журналисты рассказали об офшорах Зеленского и «Квартала-95» © REUTERS, Jonathan Ernst Михаил Макаров, в народе направление его деятельности по-простому называют костолом. Парень похвастался сверхъестественной гибкостью, в номере, посвященном борьбе человека с внутренним «Я».

«Я танцовщик, 12 лет в деле. Исполняю на самом деле очень опасные танцы, травм было много, ведь я делаю очень опасные трюки. И если бы не мое дело, я бы не побывал в Австралии, Новой Зеландии, Лас-Вегасе и других прекрасных местах этой планеты», — рассказал Макаров.

Также танцовщик рассказал, что познакомился в Шанхае со своей девушкой Алессой, она перуанка, и теперь пара планируем совместно развиваться в Киеве.

«Україна має талант» — шоу на телеканале СТБ, реплика британской телепередачи Саймона Коуэла «Британия имеет талант». Суть проекта заключается в том, чтобы из всех, пришедших на эфиры сезона участников выбрать самого интересного и талантливого.