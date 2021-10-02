Депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» собрали достаточное количество подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом 2 октября заявил один из депутатов политсилы Алексей Устенко, передает УНН

Ермолаев рассказал, как Разумков может спровоцировать начало конца режима Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Конкретное число собранных подписей депутат не уточнил.

Согласно закону, спикер Рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

Накануне глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за отставку Разумкова. Копию соответствующего запроса председатель Рады опубликовал на своей странице в Facebook. Разумков отметил, что подобный шаг депутатов, пытающихся отправить его в отставку, был «ожидаемым».