Собеседник агентства заверил, что «Слуга народа» рассматривает первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.
Накануне Разумков сообщил, что «коллеги пришли за подписными листами» об отзыве его с должности председателя Верховной Рады.
Позже он официально пригласил депутатов фракции на встречу 4 октября, чтобы обсудить его «неудовлетворительную» работу за два года на посту председателя парламента.