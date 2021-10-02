Депутатская фракция «Слуга народа» начала собирать подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины. Об этом 2 октября сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник во фракции

«Холодная война»: Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова © Открытые источники Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

Накануне Разумков сообщил, что «коллеги пришли за подписными листами» об отзыве его с должности председателя Верховной Рады.

Позже он официально пригласил депутатов фракции на встречу 4 октября, чтобы обсудить его «неудовлетворительную» работу за два года на посту председателя парламента.