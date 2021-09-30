Европейцы сами десятилетиями заставляли своих поставщиков делать ценовую привязку не к цене на нефть, а к цене на газ на биржах, отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Юшков отметил, что отпускные цены «Газпрома» значительно меньше, чем биржевые цены на фьючерсы.

«У "Газпрома" за первое полугодие 2021 года средняя отпускная цена в Европе была 280 долларов за тысячу кубов, в то время как на бирже он уже стоил 400-500 долларов. Отпускные цены у "Газпрома" ниже, но европейцы десятилетиями заставляли своих поставщиков делать ценовую привязку не к цене на нефть, а к цене как раз-таки на газ на биржах, на спотовых рынках», — напомнил эксперт.

По его словам, действительно, чем выше будут биржевые котировки, тем выше будут отпускные цены по контрактам «Газпрома», однако винить один Газпром в росте цен нельзя — бенефициары в данной ситуации все поставщики газа.

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