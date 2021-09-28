Рост цен на газ в ЕС больно бьет по европейской экономике, однако этот кризис во многом создали сами европейцы, перепродававшие свой газ в Азию

Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру.

— Игорь, цены на газ в ЕС превысили $1000 за 1 тыс. кубометров. Reuters называет Россию главным бенефициаром ситуации с ценами на европейском рынке наряду с Норвегией. Насколько это соответствует действительности?

Всем труба? Пять угроз «Газпрома» Европе

У «Газпрома» за первое полугодие 2021 года средняя отпускная цена в Европе была $280 за тысячу кубов в то время как на бирже он уже стоил $400-500. Отпускные цены у «Газпрома» ниже, но европейцы десятилетиями заставляли своих поставщиков делать ценовую привязку не к цене на нефть, а к цене как раз-таки на газ на биржах, на спотовых рынках.

Сейчас в большинстве контрактов у «Газпрома» есть поправка на биржевые показатели, поэтому, действительно, чем выше будут биржевые котировки, тем выше будут отпускные цены по контрактам «Газпрома». Но говорить, что мы основные бенефициары от этой ситуации на газовом рынке, неверно. Все поставщики газа являются бенефициарами: и Россия, и Норвегия, и Алжир, и поставщики СПГ.

Ведь цена на газ в Европе стала высокой потому, что цена на газ в Азии еще выше. Китай активно наращивает потребление газа и скупает все излишки. Поэтому зарабатывают все поставщики газа, в том числе поставщики СПГ, просто они отправляют газ преимущественно в Азию, из-за чего в Европе растет цена. Абсолютно все экспортеры газа являются бенефициарами ситуации в Европе и в Азии, а не только Россия.

— Поставки СПГ в ЕС сократились примерно на 10%, при этом цена выросла в 10 раз. Почему на Западе молчат о роли поставщиков СПГ в нынешнем ценовом взлете?

— Потому что гораздо удобнее во всем обвинять Россию, которую Запад «назначил» своим врагом. Ничего не будет за то, что ты будешь обвинять Россию в формировании дефицита на газовом рынке Европы. А попробуйте обвинить в этом Норвегию, Соединенные Штаты или Катар — они сразу скажут, что вы сошли с ума, у нас либеральный газовый рынок и куда мы хотим, туда газ и отправляем. Плюс тогда европейцам надо будет ставить вопрос и самим себе.

Ведь высокие цены на газ в Азии зачастую приводили к тому, что европейские компании перекупали пришедший в европейский же порт СПГ, перегружали его на другой танкер и отправляли в Азию. То есть они сами формировали у себя дефицит. Все компании поступают в одной логике: они поставляют СПГ туда, где выше цена — чтобы больше заработать. Европейцы делают то же самое.

Тогда встает вопрос: значит, европейцы сами себя довели до таких высоких цен? Естественно, свою вину никто признавать не будет, проще во всем обвинить «Газпром», который идет на рекорд по объемам поставок газа в Европу в этом году, и сказать, что это он «закрыл вентиль» и во всем виноват.

— Вслед за Европой взлет цен на газ последовал и в США. Очевидно, что это выгодно производителям сланцевого газа, у которых высокая себестоимость добычи. Будет ли предположение о том, что кризис на газовом рынке в ЕС организовали США большей конспирологией, чем аналогичные обвинения в адрес России?

Вместо Запада Восток. Есть ли будущее у российских нефти и газа © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Если у тебя много СПГ заводов, то у тебя возникает ситуация, когда если ты можешь заработать на внешнем рынке больше, то ты будешь больше отправлять газа на экспорт. Тогда на внутреннем рынке будет формироваться дефицит газа, цена будет расти. Чем больше в США будет СПГ заводов, тем больше будет зависеть их внутренняя цена от внешних рынков. Перепроизводство уходит за счет того, что у вас есть возможность экспортировать.