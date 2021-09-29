Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о поддержке Михаила Добкина на внеочередных выборах мэра Харькова. Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ 29 сентября

Добкин готов бороться с Аваковым за кресло мэра Харькова © Facebook, Михаил Добкин Геннадием Кернесом, и в связи с этим призывают поддержать кандидата.

«Михаил Добкин — не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годами жизни и результативной деятельности для его развития. Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа», — говорится в заявлении партии.

В 2005 году Михаил Добкин уже баллотировался в мэры Харькова. Международную известность ему тогда принес видеоролик, запечатлевший репетицию Добкиным предвыборной речи на камеру. В сети он известен под названием «Давай по новой, Миша…».