Художник Никас Сафронов прокомментировал недавнее признание певицы из Киева Наташи Королевой, публично объявившей, что помимо сына у нее есть еще и двухлетняя дочь, которая проживает в США с отцом. Мнение Сафронова 29 сентября привел Sobesednik.ru

«Наташа, наверное, поступила правильно, что отдала свои яйцеклетки. Скорее всего, ею двигало желание помочь своему другу обрести семью. То, что этот друг — гей, настораживает. Но в Америке такие семьи уже стали нормой. К сожалению, у нас так устроен мир сейчас. И важно в данной истории в первую очередь то, каким человеком воспитают эту девочку», — сказал Сафронов.

«Когда человек носит под сердцем в течение 9 месяцев плод, мучается при родах, — это его ребенок, а здесь всего лишь яйцеклетка. Она ничего не значит — это даже еще не эмбрион. Так что не совсем правильно называть эту девочку дочкой Наташи. У нее нет никакой дочери. У нее есть только сын. Я так считаю», — заявил художник.

Несколько дней назад Наташа Королева заявила, что помимо Архипа является матерью еще и двухлетней девочки из США. А отец ребенка — ее лучший друг и специалист IT-сфере, который когда-то переехал с Украины в Соединенные Штаты, где смог разбогатеть.

Певица уточнила, что мужчина нетрадиционной ориентации, поэтому стать отцом кроме как с помощью суррогатной матери не мог, поэтому исполнительница решила помочь ему и подарила свою яйцеклетку, которая осталась у нее после неудачной процедуры ЭКО с мужем.

Отдельные СМИ предположили, что отцом девочки может быть 39-летний Леонид Радвинский, за сферу деятельности которого на западе прозвали «королем домашнего порно».