Премьер министр Украины Денис Шмыгаль привел статистику по вакцинации населения страны. Данные он зачитал на заседании правительства 29 сентября, которое транслировали украинские телеканалы

Следствие доверили экстрасенсам: телевизионный эксперт назначен в руководство СБУ © MEDIANANNY.COM

При этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, который также присутствовал на заседании, отметил, что штамм коронавируса «Дельта» имеет значительное присутствие на Украине, поэтому, вероятно, положение будет ухудшаться, к чему Украина, по его словам, готова.

Ранее Минздрав Украины заявил, что ожидается всплеск заболеваний коронавирусом. Предполагается, что в октябре каждый день будет около 10 тысяч новых заражений.

За прошлые сутки на Украине подтвердили 9666 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали в Харьковской и Днепропетровской областях.