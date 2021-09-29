По его данным, на сегодняшний день всего сделано 12,5 млн прививок от коронавируса. Семь из них — первая доза вакцины, а 5,6 миллионов человек полностью вакцинировано.
При этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, который также присутствовал на заседании, отметил, что штамм коронавируса «Дельта» имеет значительное присутствие на Украине, поэтому, вероятно, положение будет ухудшаться, к чему Украина, по его словам, готова.
Ранее Минздрав Украины заявил, что ожидается всплеск заболеваний коронавирусом. Предполагается, что в октябре каждый день будет около 10 тысяч новых заражений.
За прошлые сутки на Украине подтвердили 9666 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали в Харьковской и Днепропетровской областях.