Уровень «военной опасности» со стороны России по отношению к Украине растет с каждым годом, уверен спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Об этом он заявил в интервью «Украинским новостям», опубликованном 29 сентября

«Так и угроза полноценной войны действительно сохраняется, это же очевидно. Более того, судя по активности военных частей РФ возле наших границ, количества подразделений, которые базируются по периметру и рассчитаны на применение в Украине и на постоянное увеличение количества и качества мер боевой подготовки, учений проще говоря, с каждым годом растет уровень военной опасности, но не критически», — сказал Арестович.

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«Я не думаю, что они пойдут на полномасштабный конфликт, он бесперспективный для них», — добавил Арестович.

Украина и западные государства в последнее время все чаще выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России по отношению к Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, что никому не угрожает.