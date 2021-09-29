Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки YouTube на территории России. Меры будут приняты, если видеохостинг не разблокирует немецкоязычные каналы Russia Today, сообщает Интерфакс 29 сентября

Как сообщается в ведомстве, действия администрации интернет-гиганта Google нарушают базовые принципы свободы слова и являются актом цензуры в отношении СМИ. В Роскомнадзоре напомнили, что YouTube ранее многократно ограничивала доступ к материалам RT. Ведомство потребовало снять ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part в кратчайшие сроки.

Видеохостинг может быть обвинен в нарушении прав и свобод человека, доступ к нему может быть ограничен в соответствии с законодательством РФ.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление немецкоязычных каналов и призвала к ужесточению ответственности за нарушение свободы слова.

«Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя гуглу штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать гугл на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В RT пояснили, что YouTube удалил каналы RT «без возможности восстановления».

Ранее МИД России прокомментировал блокировку немецкоязычных каналов RT, назвав происшествие «беспрецедентным актом агрессии» и призвав к ответным мерам в отношении немецких СМИ на территории России.