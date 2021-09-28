Мэр Киева Виталий Кличко при поддержке посольства ФРГ на Украине и центра Холокоста намерен установить в Киеве памятный знак в честь нацистского коллаборанта Владимира Багазия, служившего при нацистах бургомистром украинской столицы. Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook 28 сентября

Он отмечает, что, согласно свидетельствам очевидцев, Багазий был причастен минимум к трем массовым расстрелам советских граждан в Бабьем Яру. Что интересно, установка ему памятного знака приурочена к 80-летию этой трагедии.

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«После перевода меня работать в личную охрану Багазия, я вместе с ним стал ездить на расстрелы. Таких поездок было три.

Первый раз было расстреляно 100 человек, куда входили евреи, военнопленные и партизаны. Расстрел производился в "Бабьем Яру", стреляли немцы из пулемета. Закапывали трупы привезенные специально для этой цели военнопленные.

Второй раз я присутствовал с Багазием при расстреле более 200 человек советских граждан. Этот расстрел представлял ужасную картину. Когда расстреливали мужчин, то женщины и дети стояли в стороне и наблюдая происходящее, падали без чувств.

Когда подошла очередь расстреливать женщин, то у них стали отнимать детей, но они не отдавали. Тогда немец силой вырывал ребенка, расстреливал его, а затем стрелял в мать.

Женщины дико кричали, молили о пощаде. После расстрела немец ходил по рву и достреливал из автомата, упавших раненными и от испуга.

Третий раз я присутствовал с Багазия на расстреле группы более 300 человек, среди которых были женщины, дети и мужчины. Женщины и дети были еврейской национальности. Расстреливали их так же как и предыдущую группу.

Я на этих трех расстрелах личного участия не принимал, а будучи в личной охране Багазия, вместе с ним наблюдал всю картину происходящего».

Как рассказал в комментариях к посту Долинского пользователь с ником Владимир Карасовский, он разместил ссылку на публикацию в комментарии к посту Мемориального центра холокоста «Бабий Яр» в Facebook об участии Виталия Кличко в одном из мероприятий организации, однако ее моментально удалили.

В другом своем посте Долинский выложил видео, в котором директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра, доктор политических наук Владислав Гриневич обличает израильских сионистов на фоне бюста нацистского коллаборанта, гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича.