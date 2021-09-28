Украинские СМИ пытаются отвлечь жителей страны от внутренних проблем, в частности, от резкого роста тарифов, слухами о выделении для ЛДНР денег из российского бюджета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

«К сожалению, украинские СМИ и политики пытаются отвлечь внимание населения на внешний контур и вооруженный конфликт от внутренних проблем. На Украине сейчас ожидается резкий рост тарифов», — сказал Безпалько.

Он отметил, что некоторые фирмы на Украине продают газ уже по 40 гривен (109 рублей) за кубометр.

«Для населения и для бюджетных учреждений ожидается повышение газа до 220 гривен (602 рубля). Притом, что одна гривна — это 2 рубля и 74 копейки. Для сравнения могу сказать, что в Московской области газ стоит чуть меньше 6 рублей за кубометр», — добавил политолог.

Богдан Безпалько: Россия накажет ВСУ за любые поползновения в сторону Донбасса © РИА Новости, Нина Зотина

«Вот от этого украинские СМИ и политики и пытаются отвлечь население разговорами о том, как Россия будет тратить гигантские средства на Донбасс в размере 15 млрд долларов», — заключил эксперт.

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