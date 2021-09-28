Пока нет достоверной информации о выделении для ДНР/ЛНР крупной суммы денег из российского бюджета. Пишущие об этом украинские СМИ хотят намеренно отвлечь общество от проблем с ростом тарифов, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

В украинских СМИ активно обсуждается информация о том, что Россия планирует потратить на содержание ДНР/ЛНР более 900 млрд рублей (12 млрд долларов). Они ссылаются на некую правительственную «Программу ускоренного социально-экономического развития территорий». Якобы Указанный бюджет должен быть распределен между Донецкой и Луганской областями в течение 2022-2024 годов. Отмечается, что в планах Кремля через три года вывести уровень народных республик до показателей Ростовской области 2019 года.

— Богдан, действительно ли что-то подобное готовится, и хватило бы этих средств для улучшения социально-экономической ситуации в Донбассе?

— У меня такой информации нет, и я очень сомневаюсь, что там информация, которую обсуждают в украинских СМИ, достоверна. Откуда у них такие точные цифры? Откуда у них такие точные сроки? Откуда они вообще знают, какие цели ставит российское правительство в отношении Донбасса?

Исходя из официальных документов, пока что можно сказать, что с российской точки зрения Донбасс — это часть Украины, которая в соответствии с Минскими соглашениями должна вернуться в состав полностью измененного украинского федерального государства, где будут полностью соблюдаться права жителей Донбасса. Это официальная точка зрения, и другой пока что не декларировалось. Ни в сообщениях СМИ, ни в заявлениях официальных лиц я ее пока не встречал.

Мы можем этому печалиться, на Украине могут этому радоваться или выражать свое недоумение, но никакой достоверной информации об этом бюджете и о его целеполагании я пока найти не могу. Обсуждать что-либо из этого беспредметно.

— А как ситуация обстоит неофициально?

— Конечно же, Россия предпринимает определенные усилия для поддержки Донбасса, но оценить масштаб этих усилий сейчас очень сложно. То, что лежит на поверхности — это паспортизация граждан Донбасса, предоставление им возможности выйти на российский трудовой рынок, перевести свои семьи, найти работу и стать полноценными гражданами РФ уже здесь.

Насколько я могу судить, Россия поставляет определенные энергоресурсы на Донбасс. Но учитывая, что ДНР/ЛНР занимает всего одну треть территорий Донецкой и Луганской областей, это не столь значимые объемы. И понимания того, насколько велики эти объемы, у нас тоже нет. Большая часть жителей Донбасса переместилась. Многие отказались от потребления газа и энергоресурсов. Поэтому определить объемы потребления очень сложно.

Главная поддержка, которую Россия оказывает Донбассу — это невозможность его завоевания Киевом и невозможность его удушения путем продуктовой или энергетической блокады. На мой взгляд, это замороженный и вялотекущий конфликт, который когда-то может перерасти в горячий, чего стремятся избежать все участники конфликта за исключением определенных политических сил и персоналий на Украине, которые таким образом хотели бы увеличить свой политический капитал.

Я могу сказать, что Донбасс и сейчас живет на уровне некоторых российских регионов. Зарплата в 10—25 тысяч рублей вполне привычна, например, для Костромской области. Более того, мне приходилось встречать переселенцев с Донбасса, которые давно получили гражданство, обустроились на новом месте, но зарабатывают эту же сумму. Поэтому мне трудно представить, что правительство хочет подтянуть Донбасс именно до уровня Ростовской области, где отдельные районы тоже весьма депрессивные.

Отмечу также, что все переговорные форматы по Донбассу уже давно утратили свою эффективность. Переговорный процесс и процесс умиротворения находится в тупике. Возможно, что в какой-то момент кто-то из украинских политиков захочет превратить замороженный конфликт в «маленькую победоносную войну». Будет ли это Зеленский или кто-то еще сказать невозможно. Пока Зеленский пытается узурпировать власть, побороть оппозицию, зачистить медиапространство и нарастить свой рейтинг к президентским выборам через два года.

— Зачем в таком случае украинские СМИ муссируют эту ничем не подтвержденную информацию?

— К сожалению, украинские СМИ и политики пытаются отвлечь внимание населения на внешний контур и вооруженный конфликт от внутренних проблем. На Украине сейчас ожидается резкий рост тарифов.

Некоторые фирмы на Украине продают газ уже по 40 гривен за кубометр. Для населения и для бюджетных учреждений ожидается повышение газа до 220 гривен. Притом, что одна гривна — это 2 рубля и 74 копейки. Для сравнения могу сказать, что в Московской области газ стоит чуть меньше 6 рублей за кубометр.

Многие этот рост тарифов расценивают не иначе как катастрофу, потому что не только домохозяйства, но и детские сады, школы, университеты и больницы не смогут платить за отопление. А в законе Украины сказано, что цена на газ определяется по результатам биржевых котировок, которые сейчас в Европе достигли 1030 долларов. Это рекорд.

Вот от этого украинские СМИ и политики и пытаются отвлечь население разговорами о том, как Россия будет тратить гигантские средства на Донбасс в размере 15 млрд долларов.

— Если ситуация «ни войны, ни мира» будет сохраняться неопределенный срок, будет ли официальная и неофициальная помощь России Донбассу усиливаться? Если да, то в каких направлениях?

— Помощь России Донбассу точно будет продолжаться. Прежде всего, это военный протекторат. Любые поползновения ВСУ в сторону Донбасса будут наказываться возможным, но неизбежным вмешательством со стороны России, которое приведет к такому же неизбежному поражению украинской армии.

Во-вторых, это экономическая поддержка, которая выражается в том, что Донбасс, будучи рядом с Россией, получает оттуда все необходимые продукты и находится в рублевой зоне. Люди, получая российское гражданство, получают все права граждан России — право на трудоустройство, приобретение недвижимости и службу в армии.

Для Донбасса главной проблемой является отток населения и разрушение промышленности. Но эту проблему Россия сейчас побороть не в состоянии, потому что для этого сейчас нет необходимых оснований. Донбасс находится в серой зоне. Невозможно юридически осуществлять банковские или другие операции, для того чтобы закупать продукцию предприятий Донбасса.

— Пару месяцев назад в ДНР произошла долгожданная смена инвестора: вместо Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко. Сколько должны пройти времени, прежде чем мы сможем оценивать результат его работы?

— Я ничего пока не могу сказать по поводу смены Курченко на Юрченко. Но тут я вижу обратную зависимость. Если будут какие-то результаты, можно будет что-нибудь сказать. Но какими будут результаты и будут ли они вообще, сказать невозможно.

— Была новость, что отопительный сезон в Лисичанске оказался под угрозой срыва из-за сознательного отказа от заключения с «Газпромом» прямого контракта на поставку газа по фиксированным ценам. Подтолкнет ли это обстоятельство жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса в сторону ДНР/ЛНР и Россией, или же украинская пропаганда все это интерпретирует таким образом, что «страна-агрессор» использует энергетическое оружие?

— Украинские СМИ будут это интерпретировать именно так. Хотя реальность уже много раз разрушала эти идеологические построения. Я напомню, что из Крыма поставляли газ в приграничные области Украины.

Что касается жителей части Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева, то они и так сочувствуют России и Донбассу. Этим людям не дают возможности голосовать, несмотря на то, что формально они являются гражданами Украины и находятся на украинской территории. Это очень контрастирует с тем, что жители Донбасса с российскими паспортами принимали участие на выборах в Госдуму. Просто Киев боится, что они проголосуют не за тех.

Поэтому несмотря на украинскую пропаганду, эти люди сочувствовали и будут сочувствовать Донбассу. Это прорывается много раз в их интервью и в их отношении к украинскому государству.

Евгений Юрченко: первое впечатление от нового главного инвестора ДНР и ЛНР © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Даже если «Газпром» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет выплачивать Украине стоимость определенного объема транзита, но не будет прокачивать газ через «трубу», Украине будет нечего отбирать для собственного потребления. Потому что нет никакого реверса из Европы в Украину. Существует виртуальный реверс, когда часть газа, который идет в Европу, отбирается Украиной по ходу транспортировки.

Если газ будет поступать через «Северный поток» или через Турцию, то газа физически в «трубе» не будет. Или его будет не хватать самим потребителям в Европе, которых становится все меньше и меньше, и которые, в отличие от Украины, предпочитают заключать долгосрочные контракты с «Газпромом» на выгодных условиях. Только что это сделала Венгрия, что вызвало серьезное недовольство и обиду у украинских элит.

Но Венгрия действует в интересах своего государства. Ей нужны дешевые энергоносители от надежного поставщика вокруг ненадежной в транзитном и в других отношениях Украины.

— Какие украинские регионы больше всего пострадали от разрыва связей с Донбассом и возможно ли наладить с ними экономическое сотрудничество, минуя Киев?

— Пострадало большинство регионов. Поставки угля либо прекратились, либо стали сложными в плане логистики и легальному оформлению. Разорвался ряд цепочек между предприятиями. Прежде всего пострадали регионы юго-востока Украины, потому что они наиболее промышленно развитые, более населены и больше всех нуждаются в топливе и генерации энергии.

Но в целом пострадали все регионы, потому что на Украине сейчас наблюдается недостаток всех энергоносителей — нефтепродуктов, угля, электроэнергии. Вроде бы у Украины есть свой уголь на Донбассе, но теперь она не может его получать.

Но и украинское государство в целом проиграло. Как бы ни ругали Донбасс и не считали его жителей гражданами третьего сорта, он давал значительную часть валютной выручки украинскому государству. Металлопрокат был одним из основных частей украинского экспорта. В свое время он давал чуть ли не 25% валютной выручки. Сейчас все эти предприятия стоят и Киев тоже не получает валютной выручки.

Но говорить о том, что сейчас будут восстанавливаться какие-то связи мимо Киева, нельзя. Зеленский узурпирует власть и пытается выстраивать вертикаль под себя, особенно в преддверии выборов на второй срок.