Ранее Верховная Рада приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
Эксперт пояснил, что в законе очень неопределенно выписаны критерии относительно того, кто такие олигархи, и принятие этого закона даст псевдолегальные обоснования санкционного произвола, который творит СНБО.
«Сегодня и Ахметов, и Коломойский, и Пинчук, которые контролируют 90% телевизионного эфира, "облизывают" Зеленского. И этот закон дает возможность Зеленскому пальчиком грозить — если вы отступите от этой линии, то с вами будет то-то и то-то», — подчеркнул Погребинский.
Собеседник издания добавил, что олигархи теперь будут «облизывать» Зеленского гораздо активнее и внимательнее, чтоб чего не вышло.
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