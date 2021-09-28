Президент Украины Владимир Зеленский не будет заниматься деолигархизацией страны. Он просто получил инструмент, который позволит ему угрожать всем несогласным. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что в законе очень неопределенно выписаны критерии относительно того, кто такие олигархи, и принятие этого закона даст псевдолегальные обоснования санкционного произвола, который творит СНБО.

«Сегодня и Ахметов, и Коломойский, и Пинчук, которые контролируют 90% телевизионного эфира, "облизывают" Зеленского. И этот закон дает возможность Зеленскому пальчиком грозить — если вы отступите от этой линии, то с вами будет то-то и то-то», — подчеркнул Погребинский.

Собеседник издания добавил, что олигархи теперь будут «облизывать» Зеленского гораздо активнее и внимательнее, чтоб чего не вышло.

Полностью интервью можно прочитать здесь.