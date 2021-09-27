Ереванский филиал Западноукраинского национального университета, в котором учился третий президент Украины Виктор Ющенко, допустил десятки кричащих грамматических ошибок на своем сайте. На это обратило внимание издание Украина.ру

«Ереванскому учебно-научному институту Заподноукраинсского (орфография оригинала сохранена — ред.) национального университета доверена особая миссия — представление украинской системы образования и культуры в Армении», — отмечается на странице.

Однако эта миссия провалена с самого начала: уже главная страница сайта филиала изобилует множественными орфографическими ошибками, причем допущенными как на украинском, так и на русском языках.

Так, вместо «Западноукраинский» в названии университета на русскоязычной версии сайта фигурирует слово «ЗапОдноукраинССкий». Само слово «университет» в правом верхнем углу сайта также написано с ошибкой: «унивНрситет».

Украинская страница тоже с ошибками, и в том же слове: «Захиiдноукраïнський», как будто заполнявшие сайт не были уверены, ставить в этом слове «и» или «i», и поставили на всякий случай обе буквы.

При этом на странице «О нас», рассказывающей об учебном заведении, утверждают, что ВУЗ не только стал «одним из очагов украинской культуры в Республике Армения», но и готовит кадры для государственной службы Армении с 2001 года.

Утверждается, что «за годы работы институт достиг больших успехов», возглавляет его ректор А. И. Крысоватый, а самым успешным выпускником в ВУЗе называют Виктора Ющенко, третьего президента Украины.

Пчёлы, глэчики и гиднисть. Обманувшему всех Ющенко - 66 © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в мае 2020 года, жители Украины считают Ющенко худшим президентом страны: его правление оценили позитивно всего 6% опрошенных.

Ющенко пришел к власти на волне первого Майдана 2004 года, выиграв незаконный третий тур выборов на фоне массовых протестов. Однако вскоре созданная им коалиция развалилась из-за внутренних склок, социально-экономическая обстановка в стране ухудшалась, портились отношения с ближайшим соседом и главным экономическим партнером — Россией.

В итоге к окончанию президентского срока рейтинг Ющенко упал до уровня порядка пяти процентов, сам же он на многочисленных телешоу так и не смог дать внятного ответа о причинах провала работы на посту главы государства.