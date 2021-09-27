Йод в больших количествах вредит организму, поэтому нельзя рисовать на теле йодную сеточку, это опасно. Об этом украинский врач-педиатр Евгений Комаровский сказал 26 сентября в эфире телеканала «Украина 24»

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«Через детскую кожу йод в огромном количестве всасывается в системный кровоток и дает огромную нагрузку на щитовидную железу, в некоторых случаях вызывая острое поражение щитовидной железы… Поэтому если бабушка хочет нарисовать на ребенке йодную сеточку, гоните ее, пусть рисует дедушке где хочет», — сказал Комаровский.

Он перечислил случаи, в которых йод можно наносить, и то лишь точечно: при стерилизации иглы, чтобы достать занозу, для дезинфекции ранки, при травме ногтя.

Также Комаровский отметил опасность зеленки — часто ее применяют не по назначению, а во время нападения, и тогда она вызывает ожоги и слепоту.