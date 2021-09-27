Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сравнил позицию Украины в ситуации с транзитом газа с боксерскими характеристиками Александра Усика и пообещал победить Россию в суде. Об этом он сказал 27 сентября в эфире телеканала «Украина 24»

Витренко сделал заявление по продлению контракта на транзит газа с «Газпромом» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он заявил, что стратегия Украины — не в том, чтобы просить у Германии и США гарантий продолжения транзита газа из России.

«Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права (Стокгольмский арбитраж. — Ред.). Например, вчера был бой, где наш украинец (Александр Усик. — Ред.) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы», — сказал Витренко.

По его словам, так же Украина раньше «победила "Газпром", будучи андердогами».

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке. В «Газпроме» отмечали, что компания выполняет все контрактные обязательства за рубежом и постарается «по возможности» удовлетворить дополнительный спрос.