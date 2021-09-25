Украинские военнослужащие могут перейти на сторону ЛДНР в случае возобновления активных боевых действий в Донбассе, считает военный эксперт Константин Сивков. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском 24 сентября

Как утверждает эксперт, Киев не готовится к реальному конфликту с Россией и Донбассу, и понимает, что НАТО не будет ставить на кон собственную безопасности и силой давить на Россию в угоду Украине.

Украинское руководство, считает Сивков, также понимает, что армия страны не захочет воевать против собственного народа: это показал опыт Донбасса до вступления в конфликт националистических батальонов.

«Опыт Крыма, Донецка и Луганска показал, что ВСУ не станут сильно сопротивляться. <…> Факты того, как бойцы и части соединений регулярных ВС Украины вступали в бой с боевиками террбатов в ходе АТО, известны многократно. Факты того, как боевики террбатов расстреливали уходящих, не желающих продолжать боевые действия бойцов ВСУ, также многократно известны. Между ними серьезный раскол. И армия Украины этих боевиков будет истреблять беспощадно», — сказал Сивков.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.