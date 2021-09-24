«Помощь от ФБР [будет предоставлена]», — сообщил Енин, не уточнив подробности.
При этом агентство не уточнило, какой вопрос был задан заместителю министра.
Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду, 22 сентября, на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать, как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.