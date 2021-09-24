Специалисты Госпродпотребслужбы Украины с начала года зафиксировали почти две сотни нарушений, связанных с оборотом фальсифицированного масла, 2,4 тонны продукта изъяли из оборота, передала на днях служба

Вилкул: Масло и мясо на Украине стали роскошью © Public Domain/Kuldinboxru

«Сливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями. Поэтому Госпродпотребслужба постоянно контролирует молочную продукцию, которая представлена в заведениях общественного питания и торговли, на наличие фальсификата», — рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

На днях на полках винницких магазинов обнаружили сливочное масло «Карпатское», произведенное на несуществующем заводе. На упаковке популярного среди покупателей масла присутствуют все необходимые выходные данные, в частности, адрес производителя. Им указано ООО «Коломыйский молочный завод», ул. Карпатская, 21, г. Коломыя. Однако, по данным Госпродпотребслужбы, такого завода не существует. В связи с этим эксперты призвали жителей города быть осторожными при выборе продуктов, так как часть из них, как, например, это масло, может представлять опасность для здоровья.