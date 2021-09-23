Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США 22 сентября одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян, среди которых министры и общественные деятели РФ

Эксперт объяснил, какие санкции США остановят «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк документе американские законодатели утверждают, что указанные лица якобы могут быть причастны к нарушениям прав человека.

В приведенный список, в частности включены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В перечне также значатся директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие.

Идея законопроекта принадлежит конгрессменам Тому Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джону Кертису (республиканец от штата Юта).

Согласно документу, президенту США предлагается в течение 180 дней после принятия закона предоставить заключение с подробным обоснованием того, соответствует ли кто-то из перечисленных лиц «критериям для введения санкций».

Поправка одобрена комитетом, однако пока не была рассмотрена палатой представителей в полном составе. Документу предстоит пройти рассмотрение конгрессом, после чего поправка также будет иметь рекомендательный характер.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что американские конгрессмены «стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя американского президента Джо Байдена на налаживание отношений между странами». Кроме того, сенатор подчеркнул, что вводить санкции против первых лиц государства недопустимо.