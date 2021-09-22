Покушение на помощника президента Украины - предупреждение Зеленскому и всем членам Офиса президента, мотивы и заказчиков нужно искать в среде тех, у кого в последнее время были конфликты с ОП. Об этом написал депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива в своем Telegram-канале 22 сентября

Зеленский заявил, что не знает, кто хотел убить Шефира, но пообещал сильный ответ © REUTERS, Jonathan Ernst

«Находящиеся под давлением власти и правоохранительной системы, криминальные группировки сутенеров Кличко, Палатного и неофашиста Билецкого сейчас объединились в борьбе и противостоянии к Офису президента. Чтобы понять, откуда летит, нужно просто провести анализ последних встреч людей Кличка, Палатного и окружения Билецкого», — написал Кива.

Он предположил, что на Украине начался новый этап политической борьбы — физическое уничтожение конкурентов и противников.

В Киеве утром произошло покушение на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Его автомобиль обстреляли из автомата, пострадал водитель.