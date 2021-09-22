По мнению Кивы, тот факт, что пули не задели самого Шефира, а пострадал его водитель, — сигнал президенту Зеленскому и его Офису.
«Находящиеся под давлением власти и правоохранительной системы, криминальные группировки сутенеров Кличко, Палатного и неофашиста Билецкого сейчас объединились в борьбе и противостоянии к Офису президента. Чтобы понять, откуда летит, нужно просто провести анализ последних встреч людей Кличка, Палатного и окружения Билецкого», — написал Кива.
Он предположил, что на Украине начался новый этап политической борьбы — физическое уничтожение конкурентов и противников.
В Киеве утром произошло покушение на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Его автомобиль обстреляли из автомата, пострадал водитель.