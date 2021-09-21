Звезда «Сватов» сделала признание о продолжении сериала

По словам Кравченко, на днях она приступила к озвучке своей экранной героини — Валюхи из «Сватов».
«"Сваты" — это моя вторая семья. И это не пафосные слова. Я люблю моих партнеров. Мы стали родными людьми. И, конечно, Валюха — это часть меня. Не знаю, как еще описать мою любовь к ней», — написала Кравченко.
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Отвечая на вопросы поклонников «Сватов», актриса добавила, что седьмой сезон — действительно последний сезон сериала.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, шестой — в 2013-м.
Съемки седьмого сезона недавно завершились в Грузии. Режиссер сериала заявил, что это последний сезон, несмотря на нежелание зрителей расставаться с полюбившимися героями.