Звезда «Сватов» сделала признание о продолжении сериала

Актриса Татьяна Кравченко ответила фанатам, планируется ли еще один сезон сериала «Сваты». Об этом она рассказала в сторис Instagram 20 сентября

Украинизация «Сватов» стоила «1+1» более 40% зрителей © "Звезды Сватов"/Инстаграм

«"Сваты" — это моя вторая семья. И это не пафосные слова. Я люблю моих партнеров. Мы стали родными людьми. И, конечно, Валюха — это часть меня. Не знаю, как еще описать мою любовь к ней», — написала Кравченко.

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Отвечая на вопросы поклонников «Сватов», актриса добавила, что седьмой сезон — действительно последний сезон сериала.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, шестой — в 2013-м.

Съемки седьмого сезона недавно завершились в Грузии. Режиссер сериала заявил, что это последний сезон, несмотря на нежелание зрителей расставаться с полюбившимися героями.