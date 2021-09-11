В субботу, 11 сентября, свой 60-летний юбилей отмечает актер театра и кино Федор Добронравов. Его путь к своей мечте и огромной зрительской любви был тернистым

1. Федор Добронравов — поздний ребенок, он родился в 1961 году в семье строителя и работницы хлебозавода, у которых уже была дочь Любовь. В детстве будущий актер активно занимался спортом: баскетболом, боксом, волейболом и прыжками в воду.

2. А еще маленький Добронравов мечтал стать клоуном и посещал цирковую студию. Там его научили жонглировать и ходить по проволоке, однако мечте не суждено было сбыться: в московское цирковое училище его не взяли.

3. Военную службу будущий артист проходил в Воздушно-десантных войсках в Азербайджане. ВДВ было еще одной детской мечтой Добронравова, и с 1979 до 1981 года он дослужился до звания сержанта.

«Служба в Воздушно-десантных войсках с детства влекла меня своей романтикой, поэтому ещё задолго до призыва твёрдо решил два года отдать крылатой гвардии. Парень я был крепкий: занимался боксом, баскетболом, прыжками в воду. И самое главное — благодаря ДОСААФ имел три прыжка с парашютом», — рассказывает Добронравов.

4. Сразу после армии женился, избранницей стала педагог по имени Ирина, с ней Добронравов был знаком с пятого класса. Еще детьми они встретились в Доме творчества, куда артист ходил в цирковую студию, а Ирина — на танцы. В браке пара уже больше 40 лет.

«Все, чего я добился, — это ее заслуга. Всегда возвращался домой уверенный в том, что у меня надежный тыл — дети сыты, одеты, обуты, в доме порядок и уют. Жена ушла из профессии и полностью посвятила себя семье. Конечно, Ира страдает от нереализованности, но она очень мудрая», — сказал актер.

5. Работал после армии Добронравов на заводе: сначала слесарем, потом сварщиком, а чтобы устроить двоих сыновей в садик, подрабатывал еще и там дворником. Параллельно играл в заводском театре.

6. Четыре года подряд Добронравов брал отпуск на заводе, чтобы сдать экзамены в Щукинское училище, на пятый поступил в Воронежский институт искусств. Окончить его удалось в 1988 году.

7. Однажды в Воронеж приехал художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Супруга Добронравова Ирина уговорила мужа пойти к режиссеру на пробы. Однако Райкин ему отказал, изменить его решение будущей звезде «Сватов» удалось только после дополнительных проб на личной встрече.

8. Переезд в Москву не принес Добронравову больших денег, на дворе были 90-е, гонорары мизерные, поэтому артисту снова пришлось подрабатывать, теперь он мыл пол в Третьяковской галерее и гримерке театра.

9. На данный момент в копилке у актера десятки театральных ролей, больше сотни ролей в кино и сериалах. Наибольшую популярность Добронравову принесло участие в скетч-шоу «6 кадров» и украинском сериале «Сваты».

Кстати, занимался артист еще дубляжом и озвучкой, его голосом говорили, например, Колобок и Хома из одноименного мультфильма, а еще Добронравов озвучивал ролики известной в 90-е программы «Сам себе режиссер».

10. В 2018 году артиста разбил инсульт, причем произошло это прямо на сцене. Предотвратить самый плохой исход ситуации удалось актрисе Татьяне Васильевой, которая заметила изменения в состоянии коллеги и приняла меры.

«Когда-то я думал, что я — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. А донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — рассказал о произошедшем позже сам Добронравов.

11. В 2021 году был снят последний, седьмой, сезон сериала «Сваты». Картина стала настолько рейтинговой, что зрители требуют еще, а режиссеры серьезно задумались о продолжении. По всей видимости, уже без главного героя:

«Продюсеры сериала говорят, что надо еще и еще. Отвечаю им, что не уверен, что родился для того, чтобы лечь в гроб в костюме Ивана Будько. Мне кажется, что надо еще что-то поиграть и посниматься в каких-то других проектах», — заявил на днях Добронравов.

12. По его стопам пошли и оба сына: Виктор и Иван Добронравовы — актеры. А еще все мужчины семейства поют под гитару.

Коллега и близкий друг Федора Добронравова актер Роман Мадянов рассказал изданию Украина.ру о юбиляре и адресовал для него слова поздравления.

«Так сложилась судьба, что посчастливилось общаться с этим человеком, с этой семьей, мы много проектов вместе сделали, а еще мы — соседи по даче, в углу моего участка калитка, мы заходим-уходим, я вот сейчас смотрю на его участок.

Добронравов замечательный, активный, это 12 тонн тротила, он все время на ногах. Меня Федя всегда поражал фантастически, он всегда был удивительно легок на подъем. Вот если мне еще надо подумать, что вот сейчас вставать, куда-то идти, а он уже куда-то идет, он даже не идет, а так как у него длинные ноги, он уже, как сохатый, бежит. И не важно, болеет, не болеет.

Он абсолютно позитивный человек: в жизни, на площадке. Ощущение, что ему невозможно испортить настроение. А еще у него фантастическое терпение к людям, уход от конфликта. Вот я перечисляю все то, чему я завидую нескрываемой белой завистью к этому замечательному человеку, замечательному артисту, замечательному отцу, замечательному деду.

Что я могу ему пожелать? Здоровья, чтобы на это огромное количество дел хватило сил! Все остальное купим! Обнимаю, целую его, всю его семью, детей, внуков, всех и все, что связано с любимым и дорогим Федей».