Глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко прямо сказал о том, что высказывания и действия спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова идут вразрез с политической силой власти. Комментарий Корниенко в кулуарах парламента 21 сентября транслировали украинские телеканалы

Разумков рассказал, что он намерен делать, если его попытаются отправить в отставку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам Украины, чтобы они проверили информацию о сборе голосов за его отставку с дополнительной финансовой мотивацией депутатов.

Кроме того, Разумков анонсировал переход проведения Согласительного совета в другой формат со следующей пленарной недели в связи с тем, что фракции не согласились с повесткой дня в последний момент. Он отметил, что особенно неожиданно это было со стороны фракции «Слуга народа».