«Большую часть действий за последние несколько дней я отношу к некомандным со стороны Дмитрия Александровича», — заявил Корниенко, отвечая на вопрос, относит ли он спикера Рады к своей команде.
Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам Украины, чтобы они проверили информацию о сборе голосов за его отставку с дополнительной финансовой мотивацией депутатов.
Кроме того, Разумков анонсировал переход проведения Согласительного совета в другой формат со следующей пленарной недели в связи с тем, что фракции не согласились с повесткой дня в последний момент. Он отметил, что особенно неожиданно это было со стороны фракции «Слуга народа».