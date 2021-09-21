Мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрею Крищенко стать его заместителем. Об этом 21 сентября сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источник в Киевской городской государственной администрации

«Мэр сам предложил Крищенко стать его заместителем и уже внес в Киевсовет соответствующую кандидатуру. Голосование за назначение бывшего правоохранителя состоится в четверг, 23 августа», — говорится в сообщении.

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11 августа Андрей Крищенко подал рапорт об отставке с должности главы полиции Киева. Он занимал должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года при бывшем главе МВД Украины Арсене Авакове.

В июле Верховная Рада уволила Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского.