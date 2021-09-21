«Мэр сам предложил Крищенко стать его заместителем и уже внес в Киевсовет соответствующую кандидатуру. Голосование за назначение бывшего правоохранителя состоится в четверг, 23 августа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при назначении Крищенко будет курировать муниципальную безопасность.
11 августа Андрей Крищенко подал рапорт об отставке с должности главы полиции Киева. Он занимал должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года при бывшем главе МВД Украины Арсене Авакове.
В июле Верховная Рада уволила Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского.