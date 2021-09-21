Накануне в МИД Турции заявили о нелегитимности выборов в Госдуму РФ в Крыму. По словам представителей дипведомства, итоги выборов не имеют юридической силы для Анкары, поскольку Турция не признает присоединение полуострова к РФ.
«Подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им (Анкаре. — Ред.) не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», — сказала Захарова.
Ранее в Совете Федерации отметили, что заявление МИД Турции некорректно и не способствует укреплению сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Турцией.
Крым стал российским регионом после госпереворота на Украине в 2014 году. На референдуме большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Власти России объявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.