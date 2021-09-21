Москва осуждает отказ Турции признать результаты выборов в Госдуму на территории Крыма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире ток-шоу «Соловьев Live» 20 сентября

Накануне в МИД Турции заявили о нелегитимности выборов в Госдуму РФ в Крыму. По словам представителей дипведомства, итоги выборов не имеют юридической силы для Анкары, поскольку Турция не признает присоединение полуострова к РФ.

«Подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им (Анкаре. — Ред.) не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», — сказала Захарова.

Когда Эрдоган заявит, что у Турции есть обязанности в Крыму? © AP, Kenzo Tribouillard, Pool via AP

Крым стал российским регионом после госпереворота на Украине в 2014 году. На референдуме большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Власти России объявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.