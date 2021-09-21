«К сожалению, часто [сравнивают]. Лет пять назад или десять меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось. Мне не льстит, что меня с ним сравнивают», — сказал Суровцев.
Артист эротического жанра уточнил, что сравнение с россиянином ему не нравится из-за того, что он не считает Глушко хорошим примером для подражания.
Алексей Суровцев — уроженец Днепропетровска, снимался в сериалах «След» и «Коп», параллельно стал трехкратным чемпионом Украины по стриптизу, создал театр стриптиза Strike Erotic Show.
Кстати, предлагаем вам сравнить Суровцева и Глушко.