Украинский стриптизер, актер и участник шоу «Танцы со звездами» Алексей Суровцев заявил, что не считает коллегу из России Сергя Глушко (Тарзана) предметом для подражания, однако его все время с ним сравнивают. Об этом Суровцев рассказал 20 сентября в эфире «ЖВЛ»

«К сожалению, часто [сравнивают]. Лет пять назад или десять меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось. Мне не льстит, что меня с ним сравнивают», — сказал Суровцев.

Артист эротического жанра уточнил, что сравнение с россиянином ему не нравится из-за того, что он не считает Глушко хорошим примером для подражания.

Лорак спела по-украински с кинжалом у груди © Ани Лорак/Инстаграм Алексей Суровцев — уроженец Днепропетровска, снимался в сериалах «След» и «Коп», параллельно стал трехкратным чемпионом Украины по стриптизу, создал театр стриптиза Strike Erotic Show.

Кстати, предлагаем вам сравнить Суровцева и Глушко.