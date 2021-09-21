По его мнению, выплаты за прививки в размере 1000 гривен (около 2,7 тысячи рублей) помогут повысить мотивацию в обществе к иммунизации.
«Я был бы даже более справедливым и предложил бы такую компенсацию тем, кто уже ранее вакцинировался», — отметил Гройсман.
Бывший премьер добавил, что «нет другого пути, кроме как вакцинировать всех граждан, чтоб покончить с этим».
Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ирина Совсун заявила, что кампания по вакцинации от COVID-19 в стране полностью провалилась. К 15 сентября от коронавируса на Украине оказались полностью привиты лишь 11% жителей.
С начала пандемии коронавирусом в стране заразились около 2,45 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 58,4 тысячи украинцев.