Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман 20 сентября в эфире ICTV предложил платить гражданам за вакцинацию от коронавируса

На Украине в провале кампании по вакцинации обвинили Россию © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Я был бы даже более справедливым и предложил бы такую компенсацию тем, кто уже ранее вакцинировался», — отметил Гройсман.

Бывший премьер добавил, что «нет другого пути, кроме как вакцинировать всех граждан, чтоб покончить с этим».

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ирина Совсун заявила, что кампания по вакцинации от COVID-19 в стране полностью провалилась. К 15 сентября от коронавируса на Украине оказались полностью привиты лишь 11% жителей.

С начала пандемии коронавирусом в стране заразились около 2,45 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 58,4 тысячи украинцев.