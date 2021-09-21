Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Об этом на днях в эфире телеканала «НАШ» соообщил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев, запись опубликована в YouTube

Мураев рассказал об «унизительной» для Зеленского встрече с Путиным © Евгений Мураев

«Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос "Нафтогазу", Зеленскому, Шмыгалю — чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население», — указал он.

Политик напомнил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, однако получила отказ. Теперь же Киев вынужден покупать газ по текущей цене плюс переплаты. Это ведет к тому, что промышленность страны теряет конкурентное преимущество из-за дорогих ресурсов. Для сравнения, Германия платит за газ 220 евро, добавил он.

На прошлой неделе бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко пообещал, что страна столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и нехватку газа. Политик также спрогнозировал рост тарифов для населения в полтора раза. Кроме того, по его мнению, «газа стране может не хватить физически». Он считает, что такая ситуация сложится на Украине уже в этом отопительном сезоне. Кучеренко связал все эти сложности в том числе с окончанием строительства газопровода «Северный поток — 2».