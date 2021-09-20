«Мы снова видим политику двойных стандартов. Напоминаю, что во время моей каденции проведение фальшивых контрафактных выборов РФ в Украине было запрещено. Тут внезапно Офис президента, власть и отдельные представители "Слуг народа" из парламента допускают эти выборы на территории консульско-дипломатических учреждений в Украине», — написал Порошенко.
Он также обратился к действующей власти с вопросом о том, как они теперь собираются обращаться к мировой общественности о непризнании результатов голосования, если сами разрешили его проведение.
В итоге Порошенко потребовал провести расследование по факту «незаконной» работы избирательных участков России на территории Украины.