Пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал расследовать факт работы избирательных участков в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Крыму для голосования на выборах в Госдуму РФ. Такое заявление бывший лидер страны сделал 20 сентября на согласительном совете в парламенте. Трансляцию вел телеканал «Рада»

«Мы снова видим политику двойных стандартов. Напоминаю, что во время моей каденции проведение фальшивых контрафактных выборов РФ в Украине было запрещено. Тут внезапно Офис президента, власть и отдельные представители "Слуг народа" из парламента допускают эти выборы на территории консульско-дипломатических учреждений в Украине», — написал Порошенко.

Украинский неонацист-убийца Стерненко обрадовался трагедии в Перми © Андрей Сидоренко/Фейсбук

В итоге Порошенко потребовал провести расследование по факту «незаконной» работы избирательных участков России на территории Украины.