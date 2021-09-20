Европа может пойти на сближение с РФ и КНР только в том случае, если начнет ставить на первое место свои собственные, а не англосаксонские интересы, сказал обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов

Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом для этого стал отказ Канберры от закупок французских субмарин на общую сумму €56 млрд после заключения Австралией, США и Великобританией военного союза AUKUS.

«Европа может повернуться в сторону Китая и России, если она сделает осознанный выбор и поймет, что втравливание ее в антикитайскую политику США очень опасно», — сказал Акопов.

Война под прикрытием мира: зачем США, Великобритания и Австралия объединились в AUKUS © AP, Andrew Harnik

Если Европа это поймет, она будет проводить более адекватную политику, отметил Акопов.

Он сомневается в том, что ЕС станет союзником России, но уверен, что Европа будет себя вести более аккуратно, осторожно и независимо.

Полностью интервью Акопова можно прочитать на нашем сайте.