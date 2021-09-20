Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом для этого стал отказ Канберры от закупок французских субмарин на общую сумму €56 млрд после заключения Австралией, США и Великобританией военного союза AUKUS.
«Европа может повернуться в сторону Китая и России, если она сделает осознанный выбор и поймет, что втравливание ее в антикитайскую политику США очень опасно», — сказал Акопов.
По его словам, скандал с разорванным австрало-французским контрактом «в очередной раз подтверждает, что антикитайские интересы англосаксов на первом месте, а интересы Европы — на втором и третьем».
Если Европа это поймет, она будет проводить более адекватную политику, отметил Акопов.
Он сомневается в том, что ЕС станет союзником России, но уверен, что Европа будет себя вести более аккуратно, осторожно и независимо.
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