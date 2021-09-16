Если США, которые занимаются сдерживанием Китая, вступят в открытую военную конфронтацию с Россией на Украине, им придется воевать на два фронта. Это то, чего они пытаются всеми силами избежать и каким-то образом заморозить, считает обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Украина.ру

США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности между тремя странами по Индо-Тихоокеанскому региону, которое получит название AUKUS. Ранее газета Politico сообщала, что три страны достигли договоренности по новому формату сотрудничества, который призван упростить обмен между ними передовыми военными технологиями.

- Петр, несет ли этот альянс угрозу и России как для стратегического партнера Китая?

— Это продолжение американской линии по давлению на Китай и по выстраиванию антикитайских коалиций. США уже создали коалицию, куда вошли Япония, Австралия и Индия. Это продолжение той же самой политики, просто теперь они выстраивают с Австралией единый блок.

Учитывая, что США, Англия, Австралия, Канада и Новая Зеландия входят в так называемое сообщество спецслужб «Пять глаз», геополитическая и военная координация между ними и так ведется, просто теперь это уже идет на еще более высоком уровне.

Китайцы к этому готовы. Они понимают, куда США тащат Австралию. Поэтому я не вижу в связи с этим особых проблем.

- В ходе формирования этого союза пострадала Франция, когда был сорван контракт с Австралией на строительство атомных подводных лодок. Может ли это обстоятельство привести к сближению Европы с Китаем, а через него с Россией?

— Нет. Европа может повернуться в сторону Китая и России, если она сделает осознанный выбор и поймет, что втравливание ее в антикитайскую политику США очень опасно. Но эта ситуация в очередной раз подтверждает, что антикитайские интересы англосаксов на первом месте, а интересы Европы — на втором и третьем. Если Европа это поймет, она будет корректировать свою политику. Не то, чтобы она станет союзником России, но она будет вести себя более аккуратно, осторожно и более независимо.

- В Белом доме не подтвердили информацию о том, что США собираются продать Украине две батареи израильского противовоздушного комплекса «Железный купол». Чем, на ваш взгляд, завершится эта история?

— Нет, никакой передачи не будет. Это всё из серии вечных разговоров о том, что мы усилим Украину так, усилим Украину эдак. Это все мечты украинских властей. Ни о какой передаче «Железного купола» речи быть не может.

- Могут ли США в принципе превратить Украину в серьезный ресурс войны с Россией, чтобы через нее навредить Китаю?

— Я думаю, что для американцев превращение Украины в «Новый Израиль», как мечтают некоторые в Киеве, очень опасно. Американцы с 2014 года говорили, что нужно вооружать Украину для сдерживания России, но адекватные западные эксперты всегда говорили, что это провоцирование России на вмешательство.

Они понимают, что есть черта, перейдя которую США потеряют контроль над ситуацией и спровоцируют Россию на военное решение вопроса. И Россия это тоже давала понять неоднократно. Поэтому я не вижу вариантов, при которых Украина станет мощной военной державой, управляемой Штатами.

Это очень опасная игра для Штатов, для которых сдерживание Китая является целью номер 1 на ближайшие десятилетия. Если они вступают в открытую военную конфронтацию с Россией на Украине, это растаскивает их на два фронта. Это то, чего они пытаются всеми силами избежать и каким-то образом заморозить.

Идеальный вариант для них — это когда Украина просто беспокоит Россию, но не доводит дело для горячей стадии.

- Принято считать, что Россия обеспечивает военную защиту Китаю. А какие действия она предпримет, если этот конфликт действительно начнется?

— У нас нет военного союза, но есть глубокая военная кооперация. Если предположить, что будет реальная война между США и Китаем, мы, конечно в стороне не останемся, но до этого дело не дойдет. Это последнее, чего бы хотели американцы. Потому что в военном конфликте, учитывая мощь России и Китая, погибнут все. Поэтому они продолжат свою политику, мешая Китаю распространять свое влияние на мир в целом, не доводя дело до войны.