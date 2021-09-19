Из-за ухудшения социально-экономической ситуации в Казахстане находятся люди, которые политизируют массовый голод по примеру Украины и героизируют Мустафу Шокая, который занимался организацией Туркестанского легиона. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

В последние годы экономика Казахстана совсем не радует. Поэтому находятся люди, которые говорят, что якобы еще во времена Советского Союза были заложены мины, которые даже после того, как мы стали независимыми, не дают нам хорошо жить, уточнил эксперт.

«Национализм в основном проникает именно в ряды молодых сельских жителей, которые массово съезжаются в город на заработки. Но если человеку 20 лет и он не знает жизни, какое образование он может получить в сельской школе? Такому человеку отшлифовать мозги легко, и вот вам уже готовый националист», — указал Гусев.

Тем не менее, те, казахи, кто вырос в городе и конкретно общался с представителями других национальностей (русские, немцы, азербайджанцы), никаких проблем с этим не испытывает, заключил собеседник издания.

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