Теоретически можно Карагандинский металлургический комбинат можно национализировать. Но АрселорМиталл Темиртау - компания с мировым именем, и они сразу начнут кричать, что в Казахстане отвратительный инвестиционный климат. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он Лакшми Митталу, и вошёл в состав новообразованной компании АО «Испат Кармет», в сентябре 2007 года перерегистрированной в АО «АрселорМиттал Темиртау». В 1995 году комбинат мог производить 5 млн тонн стали в год, сейчас он едва производит 3 млн тонн.

АМТ могут показательно бросить завод, а это станет началом обвала, когда другие инвесторы тоже могут уйти, поскольку все будут говорить о том, что «казахи отжали завод у мировой корпорации», пояснил эксперт.

«Хотя новый аким области (бывший министр индустрии и бывший вице-премьер) Женис Касымбек медленно, но верно, учит их родину любить. Он заставил их закупать местные расходные материалы и за 9 месяцев в пять раз увеличились вложения в областную экономику. То есть даже не отобрав завод, можно заставить их работать на благо области», — указал Гусев.

Собеседник издания добавил, что полностью избавиться от АМТ можно будет сделать года через два, когда пойдет раздел на конкретные геополитические панрегионы и Казахстан будет в более тесном союзе с Россией.

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