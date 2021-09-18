Самый большой ущерб Херсонской области был нанесет от того, что ее губернатор выполнил распоряжение Александра Турчинова заблокировать Крым, в результате чего регион лишился важного рынка сбыта. Об этом рассказал народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в интервью изданию Украина.ру

Алексей Журавко: Херсон сам загнал себя в тупик, из которого не выбраться без России © rusdozor.ru

Если более точно оценивать потери региона, то от потери крымского рынка бюджет области лишился 60% своего дохода, а частный сектор потерял до 70%: арбуз, дыня, огурец, помидоры и многое другое, что производит Херсонская область — все потеряно, уточнил эксперт.

«На сегодняшний день мы наблюдаем тенденцию, когда с каждым годом все больше людей передисковывают свою же продукцию, которую вырастили, а это колоссальные убытки. Мы видим, как с угрожающими темпами бросают целые поля и демонстративно бьют арбузы. Но это не только арбуз. В том году массово выбрасывали морковь. Мы еще посмотрим, что будет осенью. Скоро заморозки, и, учитывая, что необработанных с неубранным урожаем полей будут оставлять все больше, эта продукция будет пропадать», — сетует Журавко.

Оживить экономику Херсонской области могло бы открытие границы с Крымом и возвращение на российский рынок, когда через мост автомобильный и железнодорожный транспорт мог бы ходить на Москву и доставлять грузы, заключил собеседник издания.

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