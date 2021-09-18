Ранее политолог Богдан Безпалько, говоря о возможных причинах, почему понятие репатриации все еще отсутствует в российском законодательстве, отмечал, что это связано с тем, что в России в принципе отсутствует юридическое определение русского народа и, соответственно, для поднятия вопроса о репатриации пришлось бы в целом рассматривать вопрос русских в РФ.
Эксперт уточнил, что построение русской национальной идентичности должно предполагать определенную терпимость по отношению к полиэтничности России, потому что «никуда от этого нам не деться».
«Практика показывает, что попытка построить моноэтничную общность всегда работает скорее против того, кто этим занимается. Я не проповедую «мультикульти», то есть мультикультурализм: везде нужен определенный баланс, но тем не менее, от любых перекосов надо страховаться», — указал Гайда.
Россия может предложить Украине органичное, нормальное развитие во взаимодействии, но при этом все должны понимать, что в рамках этого большого политического пространства всем надо научиться взаимодействовать, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.