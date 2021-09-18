Причины резкого роста цен на газ в Европе самые рядовые: спекуляции на рынке плюс дефицит голубого топлива. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью изданию Украина.ру

Валентин Землянский: Украина сейчас платит за российский газ в разы дороже, чем Германия © Facebook/Валентин Землянский

Эксперт не уверен, что цены в Европе действительно выше чем в Азии, и он не думает, что можно оперативно развернуть газовозы и отправить их в Европу, поскольку нынешний дисбаланс накапливался месяцами.

«Вы видели, что цены не упали с конца прошлого отопительного сезона — так что летнего снижения цен на газ не случилось. Более того, газ начал резко дорожать в ходе подготовки к отопительному сезону», — указал Землянский.

Специалист считает, что здесь совокупность факторов: увеличение поставок сжиженного газа, с другой — выполнение «Газпромом» контрактных обязательств.

Сейчас «Газпром» поставляет ровно те объемы, которые предусмотрены контрактами с Европой, и ничего больше, заключил собеседник издания.

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