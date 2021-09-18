На голландской газовой бирже TTF котировки контрактов на поставку газа уже перевалили за $810 за тысячу кубометров. Ранее в качестве основного фактора высоких цен на газ в Европе назывались еще более высокие цены на газ в Азии, куда уходила основная масса поставок сжиженного природного газа. Даже появлялись сообщения, что цены в ЕС превысили азиатские.
Эксперт не уверен, что цены в Европе действительно выше чем в Азии, и он не думает, что можно оперативно развернуть газовозы и отправить их в Европу, поскольку нынешний дисбаланс накапливался месяцами.
«Вы видели, что цены не упали с конца прошлого отопительного сезона — так что летнего снижения цен на газ не случилось. Более того, газ начал резко дорожать в ходе подготовки к отопительному сезону», — указал Землянский.
Специалист считает, что здесь совокупность факторов: увеличение поставок сжиженного газа, с другой — выполнение «Газпромом» контрактных обязательств.
Сейчас «Газпром» поставляет ровно те объемы, которые предусмотрены контрактами с Европой, и ничего больше, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.