Украина из-за действий предыдущего руководства «Нафтогаза» оказалась беззащитной перед колебаниями цен на рынке газа и вынуждена закупать газ втридорога

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью Украина.ру

- Валентин, на голландской газовой бирже TTF котировки контрактов на поставку газа уже перевалили за $810 за тысячу кубометров. В чем причина такого роста, продолжающегося уже достаточно длительное время?

— Причины самые рядовые: спекуляции на рынке плюс дефицит газа.

- Ранее в качестве основного фактора высоких цен на газ в Европе назывались еще более высокие цены на газ в Азии, куда уходила основная масса поставок сжиженного природного газа. Сегодня появились сообщения, что цены в ЕС превысили азиатские. Как это скажется на рынке?

— Я видел это сообщение, но я не уверен, что цены в Европе действительно выше чем в Азии. И я не думаю, что оперативно развернут газовозы и отправят их в Европу.

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Я думаю, что здесь совокупность факторов. С одной стороны, это увеличение поставок сжиженного газа, с другой — выполнение «Газпромом» контрактных обязательств. Сейчас «Газпром» поставляет ровно те объемы, которые предусмотрены контрактами с Европой, и ничего больше.

- Скажите, как ситуация с ценами на газ в Европе скажется на Украине? Премьер Шмыгаль заявил, что тарифы останутся на текущем уровне до мая. За счет чего это будет достигаться?

— Тут у правительства стоит непростой выбор: либо сохранять тарифы, и тогда в бюджете нужно предусмотреть деньги на компенсацию разницы в тарифах, либо поднимать тарифы, пересматривать их примерно с середины отопительного сезона.

Вряд ли правительство решится на пересмотр, поэтому скорее всего нужно ждать компенсации разницы в тарифах из бюджета. Другого варианта, честно говоря, я просто не вижу.

- Известно, что Украина получает газ по реверсу — это тот же самый газ, который «Газпром» продает в Европу, но Киев покупает его не напрямую, а через посредников…

— Да, это так.

- На днях президент России Владимир Путин рассказал, что Германия покупает российский газ по долгосрочным контрактам по $220 за тысячу кубометров. Можно ли сказать, что Украина сейчас покупает газ по сопоставимой цене?

— К сожалению, нет. Проблема в том, что Украина, уйдя от прямых закупок российского газа, так и не перешла на долгосрочные контракты с европейскими компаниями.

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Согласно данным таможни, цена импортного газа в августе-месяце составляла $497 за тысячу кубометров.

Нет вот этой страховки от колебаний рынка, которую предоставляет долгосрочный контракт.

- Недавно уволились три независимых члена наблюдательного совета «Нафтогаза», и фактически компания перешла под прямое управление Кабинета министров. Как это скажется на работе государственного монополиста?

— Этот скандал начался с момента увольнения предыдущего главы компании Андрея Коболева, когда неудовольствие было высказано со стороны официальных лиц Соединенных Штатов — Киев обвиняли в сворачивании реформы корпоративного управления.

Но я не думаю, что принципиально что-то поменяется, потому что «Нафтогаз» сейчас гарантирует выполнение тех критических обязательств, которые были взяты президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством по сохранению тарифной стабильности.

«Нафтогаз» остается под управлением Кабмина и будет действовать в логике той политики, которая проводится в энергетической сфере по сохранению тарифов на коммунальные услуги в целом — газ, электричество, отопление, горячая вода — до конца текущего отопительного сезона. Что будет после его окончания, сейчас сказать сложно.