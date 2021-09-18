Ранее украинский беспилотник нанес удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка. В результате взрыва произошел пожар на нефтехранилище. До этого от удара бомбы, сброшенной беспилотником, погиб пятилетний мальчик и его бабушка.
Донецк и Луганск учатся сбивать беспилотники. Правда, делают они это не так быстро, потому что они это делают из собственных ресурсов. Там есть умельцы, которые делают соответствующие комплексы и успешно действуют против беспилотников, уточнил эксперт.
«Конечно же, пробелы существуют, потому что надо вовремя обнаруживать эти беспилотники и уничтожать их. Но конкретно в случае с нефтебазой действовало сразу несколько беспилотников. Один из них оказался ударным, он был уничтожен, но в результате взрыва пострадали мелкие «разведчики», беспилотники, которые осуществляли наведение на объект. Это государственный теракт. Его совершили представители ВСУ, которые до этого при помощи беспилотника убили ребенка», — указал Леонков.
Учитывая, что беспилотники применяются не против вооруженных сил ДНР/ЛНР, а против гражданских объектов и мирных граждан, диапазон обороны от такого рода оружия будет расширяться и появятся такого рода комплексы, которые будут защищать и гражданские объекты, заключил собеседник издания.
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