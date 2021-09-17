Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины оштрафовал львовский телеканал НТА на 130 тыс. грн (350 тыс. руб.) за ксенофобские высказывания экс-депутата Верховной Рады Олега Барны. Такую информацию 17 сентября опубликовал Telegram-канал KlymenkoTime

Сын Нины Матвиенко перебежал к украинским раскольникам © u-news

«В целом НТА — помойка, на которой разжигают регулярно. Любительница походить на их эфиры Ирина Фарион (экс-депутат Верховной Рады — ред.) не даст соврать», — прокомментировал ситуацию KlymenkoTime.

«Отчего-то Фарион никто не банит», «"Интер" последний раз за советские фильмы на сколько штрафовали на 5 миллионов, кажется», «Показушная хрень», «Ну, это так, чисто ради баланса», — написали пользователи сети.

Ранее в Нацсовете потребовали аннулировать лицензию телеканала «НАШ», который, по мнению ведомства преследует «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти».

Кроме того, регулятор инициировал дополнительную проверку канала «Интер» за показ советских фильмов про Шерлока Холмса и мушкетеров.