Ведущая канала оправдалась за произошедшее сказав, что Барне еще во время эфира сделали замечание. Однако регулятор проигнорировал эту информацию, так как в повторах программы ксенофобское высказывание не было вырезано.
«В целом НТА — помойка, на которой разжигают регулярно. Любительница походить на их эфиры Ирина Фарион (экс-депутат Верховной Рады — ред.) не даст соврать», — прокомментировал ситуацию KlymenkoTime.
«Отчего-то Фарион никто не банит», «"Интер" последний раз за советские фильмы на сколько штрафовали на 5 миллионов, кажется», «Показушная хрень», «Ну, это так, чисто ради баланса», — написали пользователи сети.
Ранее в Нацсовете потребовали аннулировать лицензию телеканала «НАШ», который, по мнению ведомства преследует «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти».
Кроме того, регулятор инициировал дополнительную проверку канала «Интер» за показ советских фильмов про Шерлока Холмса и мушкетеров.