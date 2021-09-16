Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко пожелал украинскому боксеру Александру Усику проиграть. Соответствующий пост он разместил 16 сентября в своем Telegram-канале

Эмоциональная реакция активиста оказалась связана с тем, что спортсмен снялся в клипе группы «Анна Мария», которые якобы не признавали войну с РФ.

«Желаю им всем проигрышей. Усику — проиграть бой против Джошуа и все последующие и потерять пояса. Дуэту "Анна Мария" — так и оставаться на уровне обслуги телеканала "Интер" до 9 мая. Потому что их страна — это Россия. Потому что именно ее "ценности" они пихают к нам, рассказывая, что "Крым божий", а "русские наши братья". А России желаю проиграть войну и развалиться наконец», — написал Стерненко.

«Анна Мария» — украинский музыкальный дуэт сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк.

Кстати, бой Усика с британским соперником Энтони Джошуа пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени.

*Деятельность организации запрещена в РФ